Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Die folgenschwere Szene ist fast ein halbes Jahr her. Am 18. September 2022 lief bereits die Schlussphase einer einseitigen Partie, als Fußballerin Vera Homp vom SV Henstedt-Ulzburg auf dem Kunstrasen des Eimsbütteler TV derartig unglücklich bei einem Zweikampf stürzte, dass sie sich das Schlüsselbein brach. Der 11:1-Sieg war da nur noch Nebensache, der Regionalligist verlor eine seiner wichtigsten Spielerinnen für eine lange Zeit. Denn die 31-Jährige ist als Persönlichkeit und als Fixpunkt in der Offensive eine prägende Figur auf und neben dem Feld.

SV Henstedt-Ulzburg: Nach schwerer Verletzung – die Topstürmerin ist wieder da

Die schwere Verletzung ist mittlerweile ausgeheilt. Normalerweise hätte Homp sogar schon vor Weihnachten ihr Comeback gegeben, ehe das Landespokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel witterungsbedingt abgesagt wurde. Nun, beim ersten Regionalligaspiel in diesem Jahr bei der TSG Burg Gretesch (Sonntag, 14 Uhr), wird die Rückkehr endlich perfekt. „Vera hat in der Vorbereitung alle Testspiele gemacht. Das ist wichtig für uns“, sagt Trainer Christian Jürss.

Pünktlich zum Start hat der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband zudem seine Nominierungen für die Wahl zur Fußballerin des Jahres bekanntgegeben. Henstedt-Ulzburg ist dreimal vertreten – mit Homp, ihrer kongenialen Sturmpartnerin Indra Hahn sowie Mittelfeldantreiberin Jennifer Michel. „Aus meiner Sicht läuft da nichts an einer Spielerin von uns vorbei“, so Jürss, der bei den Trainern übrigens ebenso bei den besten zehn dabei ist.

Drei SVHU-Spielerinnen können Fußballerin des Jahres werden

Seine Chancen sind da aber eher minimal bei Konkurrenz nicht nur von Sven Tramm (SV Todesfelde), sondern insbesondere Marcel Rapp von Zweitligist Holstein Kiel und Lukas Pfeifer, der bei den Herren den Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck erfolgreich coacht. Das Online-Voting läuft noch bis 3. März (shfv-kiel.de).

Auch schön: Das SVHU-Team wurde vor zwei Wochen in Eckernförde Futsal-Landesmeister. „Das hat Spaß gemacht, es war eine nette Abwechslung.“ Denn Wintervorbereitungen sind nicht immer angenehm. „Es ist kalt, nass und dunkel.“

Dana Marquardt wechselte im Winter zum Hamburger SV

Henstedt-Ulzburg will den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Mindestens. Allerdings ist Spitzenreiter Hamburger SV (13 Siege in 13 Spielen) vermutlich nicht mehr einzuholen. „Und die haben sich prominent verstärkt.“ Auch zum Nachteil der Nachbarinnen, denn Dana Marquardt wechselte im Januar die Seiten. Alles sei korrekt abgelaufen, sagt Christian Jürss, der HSV fragte offiziell an, zahlte eine Ablöse. Trotzdem: „Es ist schade. Wir sind nicht mehr so stark aufgestellt, wie wir es waren.“

Denn ebenso nicht mehr im Kader ist Malena Watzlawik, die zum Studium nach Bremen gezogen ist und dort jetzt für den ATS Buntentor, also weiterhin in der Regionalliga, aktiv ist. Iza Wiese hat zudem aus Zeitgründen aufgehört mit Leistungsfußball.

Für den Hamburger SV zählt in dieser Saison nur der Aufstieg. Auch der letzte Test fiel zur Zufriedenheit von Trainer Lewe Timm aus. In Dänemark bestritt der HSV im Rahmen eines Trainingslagers ein Freundschaftsspiel gegen den dänischen Champions-League-Teilnehmer Fortuna Hjørring. Auf Vorlage von Jobina Lahr traf Winter-Neuzugang Dana Marquardt zum 1:0-Siegtreffer. „Ich bin sehr zufrieden mit diesem Test. Wir haben gut dagegengehalten und sehr intensiv gespielt. Auch wenn wir sicherlich gemessen an unseren Chancen zu wenig Tore geschossen haben“, sagt Timm.

Große Ziele: Für Trainer Lewe Timm und den Hamburger SV zählt nur der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Foto: Thomas Maibom

Der Anspruch beim Tabellenführer: „Wir wollen dominieren und gewinnen“

Wieder mehr Treffer gelingen sollen zum Auftakt des Pflichtspieljahres 2023 in der Regionalliga Nord am Sonntag gegen Holstein Kiel (14 Uhr, Paul-Hauenschild-Plätze, Ulzburger Straße 94). Nicht dabei sein wird Angreiferin Larissa Mühlhaus, die sich eine Bänderverletzung im Fuß zugezogen hat. Trotzdem dürfte die Qualität im HSV-Kader für den vierten Sieg in Folge gegen Kiel ausreichen. „Unser Anspruch vor diesem Spiel ist derselbe Anspruch wie sonst in der Regionalliga Nord auch: Wir wollen die Partie dominieren und gewinnen“, so der Coach.

Dass sein Team Verfolger SV Henstedt-Ulzburg bei fünf Zählern Vorsprung und einem ausgetragenen Spiel weniger noch eine Chance auf den Titel lässt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Währenddessen läuft in den Aufstiegsspielen nach Saisonende alles auf einen Showdown mit Viktoria Berlin hinaus. Die Hauptstädterinnen gewannen ihre wichtige Auftaktpartie in der Regionalliga Nordost bei Verfolger Union Berlin mit 4:3 und dürften auf dem Weg zum Titel ebenso kaum noch aufzuhalten sein.