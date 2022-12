TC an der Schirnau

TC an der Schirnau Damen 40 arbeiten an Fortsetzung ihrer Erfolgsstory

Christin Julia Vogel, Tanja Braun, Tanja Wollgast und Kirsten Bohn (v. l.) vor dem Match beim Osnabrücker TC. Das Damen-40-Team des Tennisclubs an der Schirnau gilt in der Hallensaison der Regionalliga Nord-Ost als Titelkandidat Nummer eins.

Die Regionalliga-Crew des TC an der Schirnau will an die tolle Zeit bei den Damen 30 anknüpfen – mit einer prominenten Trainerin.