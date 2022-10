Seth. Damals, als Viola Wendt noch jung war, spielte die 15-Jährige gerne Klavier. Doch vom Tasteninstrument hat sich die Alvesloherin inzwischen abgewandt. Den neuen Rhythmus in ihrem Leben gibt der Zweitakt-Motor ihrer KTM-Maschine vor. Denn Viola Wendt ist jetzt passionierte Enduro- und MotoCross-Fahrerin. Durch ihren Bruder Hannes war sie zum Motorsport gekommen. Der hatte von seinen Eltern ein Motorrad geschenkt bekommen. Das wollte seine zwei Jahre jüngere Schwester auch mal ausprobieren. Inzwischen hat Hannes mit dem Motorsport aufgehört, Viola hingegen ist zum einen mit Feuereifer und zum anderen erfolgreich dabei.

Wie zum Beispiel beim ADAC Enduro Jugend Cup. Das einzige Rennen der Serie in 2022 gewann Viola in der Klasse bis 85 Kubikzentimeter. Mit gerade einmal drei Sekunden Vorsprung siegte sie vor Nicklas Lohe.„Das war meine Premiere im Enduro-Sport.“ Normalerweise ist sie für den MCE Tensfeld im ADAC Ladies-Cup, einer MotoCross-Rennserie, zuhause. „Da hatten wir in diesem Jahr einen randvollen Terminkalender mit elf zu fahrenden Rennen“, sagte die Drittplatzierte im Ladies-Cup.

Enduro: Motorsport-Nachwuchs – sie geben auch mit 25 PS Vollgas

Da machte es ihr nichts aus, dass das vom MSC Kaltenkirchen, Violas Enduro-Verein, ausgerichtete Rennen das einzige Jugend Cup-Rennen der laufenden Saison war. Eigentlich waren fünf Termine für 2022 geplant. Aber die anderen vier Ausrichter hatten ihre Veranstaltungen abgesagt. Unter anderem wegen zu geringer Resonanz. Auch bei dem vom MSC Kaltenkirchen veranstalteten Rennen waren nur 19 Kinder und Jugendliche angetreten.

Bei den Rennen durch ein Waldstück und über einen Acker hatten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß.

Foto: Thomas Maibom

„Wir hätten locker Raum für ein doppelt so großes Starterfeld gehabt“, sagte Veranstaltungsleiter Andreas Valentin. „Für uns rechnet sich so eine Veranstaltung weder vorne noch hinten. Wir zahlen drauf“, so die MSC-Vorsitzende Monika Henning. Für sie gibt es aber trotzdem einen guten Grund, die Veranstaltung anzubieten und durchzuziehen. „Es geht uns dabei um Jugendförderung.“

Die Motorsportler plagen Nachwuchssorgen. So eine Veranstaltung ist eine willkommene Gelegenheit, um auf die eigene Vereinsarbeit aufmerksam zu machen. Und so legte sich der MSC Kaltenkirchen ins Zeug, mit der typischen eigenen Akribie ein Enduro-Rennen auf die Beine zu stellen. Dabei wurden auch schon mal Grenzen überschritten. So durften bei dem Rennen in Seth auch Elektro-Motorräder starten. „Das Startrecht gibt es eigentlich dieses Jahr noch nicht. Aber ich bin sicher, das wird nächstes Jahr kommen“, sagte Veranstaltungsleiter Valentin.

„Ich dürfte noch nicht einmal Mofa fahren“

Damit wäre der MSC Kaltenkirchen der Zeit einen Schritt voraus. Gefahren wurde auf einem Acker und in einem Waldstück bei Seth. „Das Rumgurken im Wald mag ich nicht so. Ich gebe lieber auf der Wiese richtig Gas“, sagte Viola Wendt. Ihr Motorrad hat 25 PS. Damit kann Viola richtig schnell fahren. Aber nur bei Rennen wie dem Jugend Cup. Denn die Maschine hat keine Straßenzulassung und die Alvesloherin keinen Führerschein. „Ich dürfte noch nicht einmal ein Mofa fahren.“

Nach dem Rennen in Seth macht Viola Wendt erst einmal Pause – zwangsläufig. Denn die Zehntklässlerin vom Gymnasium Kaltenkirchen verbringt das nächste halbe Jahr in Kanada als Sprachschülerin. Aber sie freut sich schon jetzt auf ihre Rückkehr. „Dann werde ich 125er-Pilotin.“

Den Höhepunkt des Enduro-Wochenendes verpasste sie. Am Sonntag war freies Training auf dem Kurs des Jugend-Cups. Gegen ein kleines Entgelt konnte jeder mitmachen. 199 Fahrer waren dabei. Dabei geht es nicht um Rundenzeiten, sondern um Spaß. Und Hilfsbereitschaft. Denn neben den ganzen Hobby-Fahrern war auch der jüngste Nachwuchs mit auf der Strecke. Und wenn so ein Knirps stürzte, waren sofort ein paar große Jungs zur Stelle, de dem Nachwuchs wieder auf die Maschine halfen. So hatten dann noch alle richtig Spaß an diesem Motorsportwochenende in Seth.

Die Ergebnisse der Jugendrennen

125er: 1. Robin Hörnicke, Lasse Cornell Hensch; 85er: 1. Viola Wendt, 2. Nicklas Lohe, 3. Tyge Wolfgramm, 4. Jasper Albrechtsen, 5. Kjell Roetger, 6. Lukas Landschoof; 65er: 1. Mika Bernhardt, 2. Erik Böhnke, 3. Jarno Roetger; 50er: Jordan Wittenberg, 2. Leon Kuhlmann, 3. Niklas Ahrns; Viertakter und E-Motorräder: 1. Jonas Hildmann, 2. Mattis Valentin.