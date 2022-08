Eintracht Norderstedt: Warum der Regionalligist zum Siegen verdammt ist

Norderstedt. Vor der Partie in der Regionalliga Nord beim Aufsteiger und Tabellenletzten Kickers Emden (So., 14 Uhr, live bei Sporttotal.TV) hat Trainer Olufemi Smith, Trainer von Eintracht Norderstedt, deutliche Worte gefunden. „Der Gegner ist so langsam zum Siegen verdammt. Das gilt für uns bei unseren Ansprüchen aber auch“, sagt Smith. Seine Erläuterung: „Wir haben uns vorgenommen, eine ruhige Saison zu spielen, in der wir mit den Abstiegsrängen nichts zu tun haben. Wir müssen unsere ansprechende Leistung nun in Siege umsetzen. Sonst hängen wir unten drin.“

Aus vier Spielen holte die noch sieglose Eintracht drei Zähler. Ein Sieg bei den noch punktlosen Emdenern ist praktisch Pflicht. Neben dem langzeitverletzten Mittelfeldspieler Philipp Müller (Kreuzbandriss) und Außenverteidiger Jasper Hölscher (Rückenbeschwerden) muss Smith auf zwei gesperrte Abwehrspieler verzichten. Innenverteidiger André Wallenborn (Notbremse) und Linksverteidiger Rico Bork (grobes Foulspiel) sahen beim 3:3 gegen den Hamburger SV II am vergangenen Dienstag die Rote Karte.

Eintracht Norderstedt ist zum Siegen verdammt

Die Länge der Sperren für beide Spieler wird Anfang kommender Woche erwartet, in Emden fallen sie auf jeden Fall aus. Glück im Unglück hatte dabei übrigens der von Bork gefoulte Timon Burmeister vom HSV II. Er erlitt nur eine schwere Prellung am Schienbein. Der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch bestätigte sich zum Glück nicht.

Für Bork wird wie im letzten Spiel wohl Dane Kummerfeld beginnen. Abwehrchef Fabian Grau dürfte für Wallenborn seinen Platz in der defensiven Zentrale einnehmen. Spannend wird die Situation auf der Rechtsverteidigerposition. Zieht Smith erneut Talent Tjark Hildebrandt Kapitän Juri Marxen vor? Hildebrandts starke Leistung gegen den HSV II würde dies jedenfalls rechtfertigen.

Ob Smiths Optimismus gerechtfertigt ist, muss sich auf dem Platz zeigen. Die Reise nach Emden tritt er mit seinem Team jedenfalls mit Selbstvertrauen an. „Emden ist eine körperlich robuste Truppe und wird uns vor großer Kulisse sicher viel abverlangen. Wenn wir aber so weitermachen wie in den letzten Wochen, werden die Punkte kommen. Wir wissen und zeigen, was wir können. Nun müssen wir weiter an unsere Stärke glauben und dürfen nicht ins Zaudern geraten.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.