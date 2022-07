Eintracht Norderstedt verliert Test gegen Silkeborg IF mit 1:3

Das viertägige Trainingslager in Skærbæk hat begonnen: Eintracht-Neuzugang André Wallenborn (r.) stand gegen Silkeborg IF in der Startformation.

Norderstedt. Die Anreise ins Trainingslager verlief problemlos: Nach knapp drei Stunden kam der Bus mit den Regionalliga-Fußballern und dem Staff von Eintracht Norderstedt an Bord im Sportzentrum in Skærbæk an.

Weitere drei Stunden später stand das Team von Trainer Olufemi Smith schon auf dem Platz, absolvierte ein Testspiel gegen den dänischen Europapokalteilnehmer Silkeborg IF – und zog sich beim 1:3 (0:2) achtbar aus der Affäre.

Eintracht Norderstedt trifft auf drei Nationalspieler

Silkeborg (Marktwert des Kaders: 11,2 Millionen Euro), in der Saison 2021/2022 Tabellendritter in der Superliga, der höchsten Klasse des Nachbarlandes, trat unter anderem mit den U-21-Nationalspielern Rasmus Carstensen und Sebastian Jörgensen sowie dem isländischen A-Nationalspieler Stefan Thordarson an.

Bei der Eintracht fehlten Urlauber Jan Lüneburg, Nils Brüning (verletzt) und Philipp Müller (Corona-Infektion). Dafür standen die Neuzugänge André Wallenhorst (kam von Altona 93), Marc Bölter (WTSV Concordia) und Manuel Brendel (Hamburger SV III) in der Startformation. Falk Schmidt, der von TuRa Harksheide) zum Club von der Ochsenzoller Straße gewechselt ist, wurde in der 45. Minute für den angeschlagenen Dylan Williams (leichte Verhärtung der Oberschenkelmuskulatur) eingewechselt.

Bewährungschance für Blitz-Transfer Tjark Hildebrandt

Nach dem Seitenwechsel erhielt Tjark Hildebrandt seine erste Bewährungschance. Der 19 Jahre alte Defensiv-Allrounder, zuletzt Mannschaftskapitän der U 19 von Hansa Rostock, war in einer Blitzaktion kurz vor der Abfahrt verpflichtet und mit einem Einjahresvertrag ausgestattet worden. „Er hatte in den Tagen zuvor bei uns mittrainiert und einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen“, sagte Coach Olufemi Smith.

Einen ordentlichen Eindruck hinterließ auch sein Team gegen Silkeborg IF. „Wir hatten in der Offensive nur wenige zwingende Aktionen, aber das war gegen einen so starken Gegner von vornherein klar. Dafür haben wir in der Abwehr couragiert dagegengehalten, in der zweiten Halbzeit 1:1 gespielt. Mit dieser Leistung und diesem Ergebnis können mein Trainerteam und ich gut leben“, so Smith.

Rico Bork erzielt per Strafstoß den Ehrentreffer

Den Ehrentreffer für die Eintracht erzielte Rico Bork, er verwandelte in der 58. Minute einen an Michael Igwe verursachten Strafstoß. Bork trug nach der Pause übrigens die Binde des Mannschaftsführers, die er vom ausgewechselten Juri Marxen übernommen hatte.

Wer bei den Norderstedtern in der neuen Saison als Kapitän fungiert, muss noch geklärt werden. Smith: „Die Jungs werden einen Spieler aus dem Kreis des Mannschaftsrats wählen, der zuvor bestimmt wird.“

Perfekte Bedingungen im Sportzentrum Skærbæk

Mit den Bedingungen in Skærbæk ist der Norderstedter Coach sehr zufrieden. „Das sind allerbeste Trainingsmöglichkeiten mit einem Kunstrasenplatz, fünf Naturrasenplätzen, einem Schwimmbad und einem Wellnessbereich. Nicht ohne Grund kommt auch der dänische Fußballverband mit seinen Auswahlteams hierher.“

Neben diversen Übungseinheiten, in denen schwerpunktmäßig im mannschaftstaktischen Bereich und am Abwehrverhalten gearbeitet wird, steht am Sonnabend ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Um 16 Uhr trifft Eintracht Norderstedt auf den schleswig-holsteinischen Oberligisten TSB Flensburg.

Testspiel, Eintracht Norderstedt – Silkeborg IF 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Rasmus Carstensen (17.), 0:2 Frederik Carstensen (36.), 0:3 Sebastian Jørgensen (51.), 1:3 Rico Bork (58./Foulelfmeter). – Eintracht: Rakocevic – Marxen (46. Hölscher), Grau (73. Bojadgian), Wallenborn (46. Nuxoll), Bork – Koch (46. Behounek) – Choi (46. Hildebrandt), Bölter (46. Dreca), Williams (45. Schmidt), Saad (46. Igwe) – Brendel (62. Hoppe).