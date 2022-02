SV Henstedt-Ulzburg erkämpft Unentschieden

Henstedt-Ulzburg. Nachdem sich die Fußballfrauen des SV Hen­stedt-Ulzburg und die U 20 der TSG Hoffenheim vor dem Anpfiff ihrer Zweitliga-Partie auf dem Sportplatz am Schäferkampsweg am Mittelkreis positioniert hatten, griff Stadionsprecher Mario Ehrig zum Mikrofon und verlas ein Statement des Deutschen Fußball-Bundes. Der DFB wollte ein Zeichen setzen, indem er die kriegerische Offensive Russlands in der Ukraine und die Folgen daraus aufs Schärfste verurteilte. Die Spielerinnen beider Mannschaften nutzten einige Momente zur Besinnung in einer Zeit, die wohl keinen zivilisierten Europäer kalt lässt.

„Es ist natürlich nicht leicht, aktuell den Fokus auf Fußball zu richten“, sagte SVHU-Trainer Christian Jürss. „Die Mädels sind aber ganz gut mit der Belastung umgegangen.“ Letztlich brachte die Begegnung der Henstedt-Ulzburgerinnen gegen die favorisierten Gäste unerwartet Positives. Ein beachtliches 1:1 (1:1)-Unentschieden nämlich gegen einen spielstarken Kontrahenten, dessen junges Team viel Ehrgeiz und technisches Potenzial offenbarte.

Erstes SVHU-Remis in der laufenden Punktrunde

Der SVHU kam zum ersten Mal in der Serie 2021/2022 zu einem Remis. Zwölf Partien vor dem Ende der Punktrunde am 5. Juni braucht der Aufsteiger (sieben Zähler) die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht ganz aufzugeben. Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (VfL Wolfsburg II/11.) beträgt fünf Punkte, drei Teams steigen ab.

Das Tabellenschlusslicht ging von Beginn an entschlossen zur Sache, geriet vor 120 Zuschauern jedoch früh in Rückstand. In der 18. Minute erzielte Anne Reif die Führung für die Truppe aus dem Kraichgau. Fünf Minuten waren vor der Pause noch zu spielen, da hatte Jennifer Michel ihren großen Auftritt, als sie mit einem platzierten, halbhohen Schuss ins Eck den Ausgleich erzielte.

Christian Jürss zeigte sich beeindruckt von der Leistungsbereitschaft seiner Schützlinge. „Am Ende waren sogar drei Punkte möglich“, sagte der Coach. Unter Umständen gelingt dies ja am kommenden Sonntag im Auswärtsmatch beim FC Bayern, der gegen den SVHU schon im Hinspiel stolperte...

2. Frauenfußball-Bundesliga: SVHU – TSG Hoffenheim II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Anne Reif (18.), 1:1 Jennifer Michel (40.).

