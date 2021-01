Der SV Friedrichsgabe vergibt 124 Auszeichnungen

Regelmäßige Sportabzeichen-Abnahme findet 2021 vom 4. Mai bis zum 28. September immer dienstags sowie an drei Sonntagen statt.

Das Deutsche Sportabzeichen wurde am 10. November 1912 von der Hauptversammlung des Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele unter dem Namen Auszeichnung für vielfältige Leistung auf dem Gebiet der Leibesübungen geschaffen und ist mittlerweile eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

Frank Best

Frank Best

Norderstedt Die Abteilung Sportabzeichen des SV Friedrichsgabe hat 2020 trotz coronabedingter Einschränkungen 124 Auszeichnungen vergeben: 82-mal in Gold, 30-mal in Silber und zwölfmal in Bronze. Die Verleihung der Abzeichen erfolgte im Waldstadion unter Beachtung der geltenden Abstandsregelungen im Freien statt.

Motivation der Teilnehmer ist vielfältig

Die Motivation der Teilnehmer, die Prüfungen für das Abzeichen abzulegen, war wie in jedem Jahr vielfältig: Ob für Bewerbungen zum Sportstudium, für den Zoll oder die Polizei, zur Unterstützung von Freunden oder Verwandten. Manche wollten ihren Fitnessstand überprüfe, andere machten einfach mit. Und dann gab es ja auch noch jene, die eine Abwechslung vom Corona-Alltag und ein bisschen sportlichen Wettkampf suchten.

Die Prüfungs-Team des SV Friedrichsgabe stand im Waldstadion an der Lawaetzstraße wie gewohnt mit Herz und Leidenschaft zur Verfügung. Und jeder, der genug Zeit und Willen mitbrachte, erkämpfte sich sein Sportabzeichen.

Dankeschön an Elke Kuhlmann und Anke Mahlstedt

Ganz besonders bedankte sich Abteilungsleiter Andreas Pohl bei Elke Kuhlmann und Anke Mahlstedt. Die beiden Prüferinnen haben nach über vier Jahrzehnten die Stoppuhr und das Klemmbrett an den Nagel gehängt. Ihr Abschied bedeutet einen herben Verlust, denn 2021 kann die regelmäßige Sportabzeichen-Abnahme nur noch dienstags gewährleistet werden. Der Verein wird indes alles versuchen, damit jeder Interessierte die Chance erhält, beim SVF seine Prüfung abzulegen. Deshalb werden an drei Sonntagen zusätzliche Termine angeboten, außerdem sind individuelle Absprachen möglich.

Mindestalter fürs Mitmachen: sechs Jahre

Das Angebot gilt für alle Menschen, die mindestens sechs Jahre alt sind, unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit. Die Saison 2021 wird voraussichtlich wie gewohnt mit dem ersten Dienstag im Mai beginnen und bis zum 28. September dauern. Wer noch unsicher ist oder Fragen hat, kann unter Telefon 040/694 56 741 jederzeit mit Andreas Pohl Kontakt aufnehmen.

Weitere Informationen gibt es zudem auf der Webseite des SV Friedrichsgabe unter www. svfriedrichsgabe.de/sportangebot/sportabzeichen/

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

Das Deutsche Sportabzeichen wurde am 10. November 1912 von der Hauptversammlung des Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele unter dem Namen Auszeichnung für vielfältige Leistung auf dem Gebiet der Leibesübungen geschaffen.