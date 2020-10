Norderstedt. Die eineinhalbwöchige Wettkampfpause ist den Fußballern von Eintracht Norderstedt offenbar gut bekommen. Das 90 Minuten lang überlegene Team von Trainer Jens Martens setzte sich vor 418 Zuschauern mit 3:0 (0:0) gegen die U 23 von Holstein Kiel durch und holte so drei wichtige Zähler im Kampf um einen der ersten fünf Tabellenplätze in der Staffel Nord der Regionalliga. Diese bedeuten nach der Hinrunde die Qualifikation für die gemeinsame Meisterrunde mit den fünf besten Teams der Süd-Gruppe.

Kapitän Jordan Brown bricht den Bann

Der dritte Punktspielsieg hintereinander war hochverdient. Schon im torlosen ersten Durchgang erarbeiteten sich die Gastgeber ein klares Chancenplus, münzten im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion ihre Möglichkeiten allerdings nicht in Zählbares um. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Mannschaftskapitän Jordan Brown brach mit einem unhaltbaren Schuss aus halbrechter Position den Bann (49.).

Neun Minuten später verwandelte Innenverteidiger Evans Nyarko cool einen von Kiels Ebrima-Dominique Ndure an Nils Brüning verursachten Strafstoß. Krönender Schlusspunkt der starken zweiten Halbzeit: der Traumschuss von Brüning aus 18 Metern in den linken Torwinkel zum 3:0 (90.+3).

Der Sieg der Norderstedter hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, wenn Nick Gutmann (60.), Jan Lüneburg (63.), Evans Nyarko (70.) und Nils Brüning (73.) einen Schritt schneller gewesen wären beziehungsweise etwas genauer gezielt hätten.

Ideen- und harmlose „Jungstörche“

Und was war eigentlich mit dem Zweitliga-Nachwuchs von Holstein Kiel los? Überraschend wenig. In der Abwehr stand die Crew aus der Landeshauptstadt zwar einigermaßen solide, doch im Angriff agierten die „Jungstörche“ harm- und ideenlos, hatten während der gesamten Partie tatsächlich keine einzige hochkarätige Einschussgelegenheit. „Wir haben es nicht geschafft, ans Optimum zu kommen“, kritisierte Trainer Sebastian Gunkel, „vor allem in der ersten Halbzeit gab es einige Räume, wir konnten diese jedoch im letzten Drittel des Platzes nicht nutzen.“

Stefan Rakocevic stand für den verletzten Stammkeeper Lars Huxsohl zwischen den Pfosten und machte seine Sache gut.

Foto: Anne Pamperin

Einem Norderstedter Spieler passte dies ganz ausgezeichnet ins Konzept: Torhüter Stefan Rakocevic stand für die Eintracht zum ersten Mal in einer Regionalliga-Partie zwischen den Pfosten und hielt seinen Kasten und besagtes letztes Drittel sauber. Stammkeeper Lars Huxsohl hatte beim Donnerstag-Training über eine Instabilität im Knie geklagt und wurde vorsichtshalber geschont. Klarheit über die Art und Schwere der Verletzung soll die heutige Untersuchung im Lans Medicum in der Hamburger Innenstadt ergeben.

Sonderlob für Debütant Stefan Rakocevic

Sein Vertreter („Es war ein Supergefühl, gegen meinen Ex-Club auflaufen zu dürfen“) hätte gern ein wenig mehr zu tun bekommen, strahlte aber in den Aktionen, an denen er in- oder außerhalb des Strafraums beteiligt war, Ruhe, Übersicht sowie Souveränität aus – und verdiente sich so ein Sonderlob.

„Wir haben wie schon bei den Erfolgen gegen den 1. FC Phönix Lübeck und den Hamburger SV II eine gute Teamleistung gezeigt“, sagte sein Coach Jens Martens, „zwei Akteure möchte ich diesmal allerdings besonders hervorheben. Stefan Rakocevic hat aufmerksam mitgespielt, alle Flanken sicher abgefangen sowie einige lange Bälle geklärt. Und unser US-Boy Dylan Williams wird immer mehr zur Arbeitsbiene im Mittelfeld. Er leistet ein enormes Laufpensum, sowohl nach vorne als auch nach hinten.“

Eintracht Norderstedt – Holstein Kiel II 3:0 (0:0). – Schiedsrichter: Alexander Herbers (Raspo Lathen). – Zuschauer: 418. – Tore: 1:0 Jordan Brown (49.), 2:0 Evans Nyarko (58.), 3:0 Nils Brüning (90.+3). – Eintracht: Rakocevic – Brown, Nuxoll, Nyarko, Marxen – Koch – Gutmann (83. Kummerfeld), von Knebel, D. Williams, Brüning – Lüneburg (90.+2 Karschau).