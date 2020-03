Todesfelde. Nach einer Telefonkonferenz zwischen Clubchef Holger Böhm, dem Fördervereinsvorsitzenden Thomas Steenbock und Hauptsponsor Bernd Jorkisch herrschte Gewissheit: Der SV Todesfelde, mit 47 Zählern Tabellenzweiter der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein hinter dem punktgleichen 1. FC Phönix Lübeck, wird nicht für die Regionalliga Nord melden. Zuvor hatte das Trio auch noch den Sportlichen Leiter Markus Weber sowie Teammanager Timo Gothmann in den Entscheidungsprozess eingebunden.

Bislang eine herausragende Saison

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: In der kommenden Serie will der ambitionierte Dorfclub mit Macht versuchen, den Sprung in die vierthöchste deutsche Klasse zu schaffen. „Es war uns wichtig, die Standpunkte aller Beteiligten zu hören“, sagte Weber, „auf dieser Basis können wir in der Spielzeit 2020/2021 ruhigen Gewissens angreifen, weil wir dann keine Angst haben müssen, dass uns der Laden um die Ohren fliegt, falls wir in der Regionalliga Lehrgeld zahlen sollten.“

„Mannschaft und Verein wollen den Oberliga-Titel genauso wie den Landespokal, und der Aufstieg in die Regionalliga bleibt weiterhin unser Ziel“, stellte der Vereinsvorsitzende Holger Böhm fest, „der Weg des SV Todesfelde ist vorgegeben, aber er wird mit Augenmaß und Vernunft verfolgt.“

Die Todesfelder haben bis zur Aussetzung des Spielbetriebs eine herausragende Saison 2019/2020 hingelegt. Es begann mit Platz zwei beim Internationalen Belt-Cup; später kamen der Gewinn des Kreis-Hallenmasters und der Triumph beim SHFV-Hallenmasters in Kiel hinzu. Und ein Höhepunkt steht noch bevor, sofern es die Coronavirus-Krise denn zulässt: das für den 23. Mai geplante Endspiel im Landespokal gegen den Regionalligisten VfB Lübeck.

Ausbau des Joda-Sportparks wird fortgesetzt

Hauptgrund für den aktuellen Rückzieher: der SVT kann die für den Regionalliga-Spielbetrieb geforderte bauliche und administrative Infrastruktur noch nicht realisieren. Der schon begonnene Ausbau des Joda-Sportparks soll aber unbedingt fortgesetzt werden. „Wir wollen als Verein und nicht nur als Mannschaft aufsteigen“, sagte Holger Böhm. Dazu gehört, dass die Nachwuchsarbeit intensiviert und dass sich der Club mit Experten und qualifizierten Mitarbeitern wirtschaftlich breiter aufstellen wird. Böhm: „Unser Slogan lautet ,SVT. Eine Region. Ein Team.‘“

Der SV Todesfelde hat den 19 Jahre alten Hendrik Wehde (U 19 von Eintracht Norderstedt) für die kommende Saison verpflichtet. Wehde, der in Boostedt wohnt, kann im zentralen defensiven Mittelfeld oder auf der linken Außenbahn eingesetzt werden.