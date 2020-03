Alveslohe. Der TuS Teutonia Alveslohe, mit 35 Punkten aus 16 Spielen Tabellendritter der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Süd, hat für die kommende Saison einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der bisherige Coach Peer Meinke scheidet zum 30. Juni aus, für ihn übernimmt Lars Schmidtberger (37).

Marco Nagel und Norman Buhr werden Co-Trainer

Marco Nagel (40) wird an seiner Seite als Co-Trainer arbeiten; und zwar zusammen mit Norman Buhr (40), der sich als Teammanager außerdem um alle organisatorischen Belange kümmern soll. Torwarttrainer Torsten Pingel und Betreuer Tobias Schultz ergänzen das Funktionsteam der Teutonen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Lars Schmidtberger und Marco Nagel zwei junge, aber trotzdem schon erfahrene Coaches für unser erstes Team gewinnen konnten. Lars hat als Aktiver leistungsbezogen Fußball gespielt, unter anderem in der Auswahl des Kreises Segeberg. Mit Marco haben wir einen langjährigen Landesliga-Akteur dabei, der als Stürmer immer genau wusste wo das Tor steht“, betont Sportvorstand Björn Andresen. Dass beide gut harmonieren, haben sie schon bewiesen; das Duo betreut in dieser Saison die zweite Herrenmannschaft des TuS in der Kreisklasse B.

Thorsten Pingel kümmert sich um die Keeper

Norman Buhr, in der Saison 2019/2020 Assistent von Peer Meinke, gilt als Fachmann für alle Fußball-Regularien. Torwarttrainer Torsten Pingel stand als Aktiver lange für die erste Alvesloher Herrenmannschaft zwischen den Pfosten. Um verletzte und angeschlagene Spieler wird sich künftig Tobias Schultz als Physiotherapeut kümmern.

„Alle fünf zusammen bedeuten geballte Fußballpower für den TuS Teutonia Alveslohe“, so Björn Andresen, „wir sind ordentlich aufgestellt für die neue Saison und versprechen uns einiges von unserem Trainerstab.“

In welcher Klasse das Team künftig antreten wird, ist wegen der Coronavirus-Krise allerdings allerdings noch völlig unklar. Bis zum 19. April herrscht Fußball-Pause in Schleswig-Holstein; dass der Trainings- und Spielbetrieb dann wieder aufgenommen werden kann, glaubt zum jetzigen Zeitpunkt kaum jemand. Abzuwarten bleibt, wie die Punktrunde der Kreisklasse A Mitte-Süd im Fall eines Abbruchs gewertet wird, ob es Auf- und Absteiger gibt.

Der Verein möchte Jugendliche begeistern

„Wir möchten unbedingt zurück in die Kreisliga. Und wenn wir das erreicht haben, wollen wir uns dort etablieren“, sagt Sportvorstand Björn Andresen, „außerdem müssen wir schauen, dass wir wieder mehr Jugendliche für den Fußball begeistern. Die Gegebenheiten sind super, trainiert und gespielt wird auf einem neuen Kunstrasenplatz, um den uns Vereine wie der SSC Phoenix Kisdorf und der TuS Hartenholm beneiden.“