Henstedt-Ulzburg. Christian Gosch, der Trainer der Drittliga-Frauen des SV Henstedt-Ulzburg, war bedient. „Ein Schrottspiel“, kommentierte er die bittere 17:20 (8:8)-Heimniederlage seiner Mannschaft vor 175 Zuschauern gegen den frischgebackenen Landespokalsieger HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen, „wir haben Angsthasen-Handball gezeigt.“

Es kann eng werden im Abstiegskampf

Mit einem Erfolg hätte der SVHU (7./14:20 Punkte) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und die HG OKT (10./11:23) in der Tabelle deutlich distanzieren können. Doch nun könnte es für die vom Verletzungspech gebeutelten Henstedt-Ulzburgerinnen – Jana Grützner, Janne Harbeck und Anna Nowatzki stehen wegen ihrer Kreuzbandrisse in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung, Lina Röttger (Syndesmose- und Schienbeinkopfblessur) fällt mehrere Wochen aus – noch einmal richtig eng im Abstiegskampf der dritthöchsten nationalen Klasse werden.

15 Fehlwürfe in der zweiten Halbzeit

Hauptproblem des SVHU im Duell zweier auf die Abwehrarbeit fokussierten Mannschaften: die Offensive. „Wir haben uns allein in der zweiten Halbzeit 15 Fehlwürfe geleistet“, kritisierte Christian Gosch, „und mit 17 Toren gewinnst du in der 3. Liga kein Spiel.“

In der Tat waren seine Schützlinge im Angriff zu leicht auszurechnen. Für Gefahr aus dem Rückraum sorgten in der Halle 2 des Alstergymnasiums lediglich Jule Meisner, die ihre besten Szenen im ersten Durchgang hatte, und mit Einschränkungen Kristin Rakowski. Auffällig zudem: die schwache Abschlussquote bei Tempogegenstößen. Ein ums andere Mal landeten Würfe an Pfosten und Latte – oder wurden eine Beute der gegnerischen Keeperin.

Es mangelt an Durchschlagskraft

Dabei schien zu Beginn der Partie noch alles planmäßig für den SV Hen­stedt-Ulzburg zu laufen. Meisner mit einem verwandelten Siebenmeter (3. Minute) und Kreisläuferin Annika Jordt (5.) brachten ihre Mannschaft schnell mit 2:0 in Führung, im Rücken der Deckung hinterließ derweil Schlussfrau Victoria Nigbur einen starken Eindruck. Doch anschließend wurde bereits deutlich, dass es dem SVHU an der nötigen Durchschlagskraft mangelte.

Nach dem Seitenwechsel gelang der Crew von Christian Gosch neun Minuten lang kein Treffer – fortan musste das Team ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Im weiteren Verlauf der Begegnung wurde ausgerechnet eine frühere Henstedt-Ulzburgerin zur Matchwinnerin für die offensiv ebenfalls nicht überzeugende HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen. Linksaußen Annika Fimmen erzielte vier Treffer, darunter auch den entscheidenden zum 17:19 (59.). Zuvor hatten die auf das Anschlusstor drängenden Gastgeberinnen den Ball wegen eines Schrittfehlers verloren...

Nächster Gegner ist der TSV Wattenbek

Und wie geht’s nun weiter für Coach Gosch und seine Truppe? Die nächste Drittliga-Partie findet am 15. März beim ebenfalls abstiegsbedrohten Tabellennachbarn TSV Wattenbek (8./12:20 Punkte) statt. Dann hoffentlich wieder mit Lina Röttger, die gegen die HG OKT schmerzlich vermisst wurde. Bis dahin muss der Trainer versuchen, seinem Team trotz dünner Personaldecke neues Selbstvertrauen einzuimpfen. Auf jeden Fall ein Handicap: Annika Jordt wird in den kommenden beiden Wochen fehlen – die Mannschaftskapitänin fährt auf eine für ihr Studium erforderliche Ski-Exkursion.

SV Henstedt-Ulzburg – HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 17:20 (8:8). Tore des SVHU: Jule Meisner (7/davon 3 Siebenmeter), Kristin Rakowski (4), Annika Jordt, Sophia Plötz (beide 2), Tarja Pauschert, Nelly Thümer (beide 1).