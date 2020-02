Norderstedt. Wer kann, der kann: Phil Paumen, Nachwuchstalent von TuRa Harksheide, startete bei den Judo-Masters in der Falkenberghalle erstmals in der Altersklasse U 12 und bewies, dass er in der neuen Kategorie locker mithalten kann.

Phil Paumen überzeugt in neuer Altersklasse

Der Zehnjährige trat in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm an und fertigte in der Gruppenphase einen Gegner nach dem anderen ab. Im Halbfinale stand dann das Duell gegen seine gleichaltrige Trainingskameradin Jannike Koschmieder an – und auch hier machte der junge Kampfsportler kurzen Prozess.

„Wenn ich gewinne, macht mir Judo am meisten Spaß“, sagte der Viertklässler. Im Finale sah die Jury dann aber doch den Kontrahenten vom Bramfelder SV, Gabryl Tansingco, vorne – auch wenn das Duell nach Punkten keinen Sieger ergeben hatte. „Die Kampfrichter haben bei Gabryl den stärkeren Ansatz gesehen“, sagte Turnierleiter und Cheftrainer Dominik Falk.

Gute Resonanz bei den älteren Aktiven

Der Übungsleiter war mit der Resonanz vor allem bei den älteren Aktiven sehr zufrieden. „Wir hatten bei den jüngeren Sportlern leider viele krankheitsbedingte Ausfälle, aber die Beteiligung in der U-12-Klasse war sehr gut“, so Falk.

Zufrieden war auch TuRa-Abteilungsleiter Sven Eggers: „Die Veranstaltung ist immer sehr entspannt. Die Kinder kämpfen direkt nach dem Wiegen und müssen dann auch auf die Siegerehrung nicht lange warten. Dann haben die Familien noch etwas vom Rest des Tages und müssen nicht die ganze Zeit in der Halle verbringen.“

TuRa holt einmal Silber und fünfmal Bronze

Das Teilnehmerfeld bei der zehnten Auflage konnte sich sehen lassen. 140 Kinder aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern waren nach Norderstedt gekommen. Der gastgebende Verein stellte 15 Aktive, die sich einmal Silber und fünfmal Bronze sicherten.

Dritte wurden neben Jannike Koschmieder auch Jannis Weiß (U 10), Lyon Kidmann, Mohammed Aboukhadra und Ruben Revazian (alle U 12). Einen dritten Platz für den 1. SC Norderstedt erkämpfte sich Leon Luca Born (U 10). In der Vereinswertung setzte sich der Bramfelder SV durch.