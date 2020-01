Norderstedt. Wenn die Sonne scheint, angenehme Temperaturen herrschen und kein Lüftchen weht – dann juckt es viele Freizeitläufer in den Füßen. Sie schlüpfen in die Sportschuhe und machen sich auf den Weg, um ein paar Runden auf ihrer Lieblingsstrecke zu drehen. Doch wenn es kalt und dunkel ist oder regnet, sinkt die Motivation rapide ab. Und wenn dann noch ein Joggingpartner fehlt, bleibt es oft beim Indoorsport. Oder einem Fernsehabend auf dem Sofa...

Es gibt zahlreiche Stellschrauben

Sonja Palle, Inhaberin der Norderstedter Laufschule, kennt diese Widrigkeiten ganz genau. „Ich habe selber Lauftreffs besucht, um Gesellschaft zu finden. Heute gebe ich meinen Schülern Tipps, wie sie sich verbessern können. Man kann an vielen Schräubchen drehen, um schneller und fitter zu werden“, sagt die 46-Jährige, die 2017 in Berlin ihren ersten Marathon erfolgreich beendete und seitdem immer wieder auf längeren Strecken unterwegs ist – allerdings nicht unbedingt über 42,195 Kilometer. „Meine Lieblingsdistanz ist der Halbmarathon“, sagt sie.

Im vergangenen Jahr entschloss sich Palle, die hauptberuflich bei der Norderstedter Firma emutec als Projektassistentin arbeitet, die Laufschule zu gründen. Nun bietet die Mutter zweier Söhne mehrwöchige Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Das Angebot richtet sich dabei an Anfänger gleichermaßen wie an Halbmarathonstarter. Auch Einzelunterricht ist möglich.

Schwerpunkte sind Tempo und Technik

Die aktuellen Einheiten laufen unter der Überschrift Tempo und Technik. Treffpunkt ist alle zwei Wochen auf dem Sportplatz am Gymnasium Harksheide. „Es ist total schön, sich hier mit anderen zu treffen und gemeinsam Sport zu treiben. Alleine abends im Dunkeln mag man ja doch nicht so gerne laufen“, sagt Peggy, die schon mehrere Kurse besucht hat. Kursteilnehmerin Sylvia wollte etwas für ihre Gesundheit tun. „Ich hatte einen leichten Bandscheibenvorfall. Außerdem wollte ich abnehmen“, erläutert die 44-Jährige ihre Gründe, sich mehr zu bewegen. „Hier haben sich schon viele Freundschaften entwickelt. Und mit der Mädelstruppe macht das Training sehr viel Spaß.“

Der Tempo-Technik-Unterricht hat es in sich. Wer meint, dass er schon alles kann, wird hier eines Besseren belehrt. Das Lauf-ABC und diverse Koordinationsübungen erfordern volle Konzen­tration. Danach geht’s auf die Tartanbahn. Auf dem Plan stehen fünf zügige Läufe über jeweils eineinhalb Stadionrunden, dazwischen dürfen jeweils 200 Meter locker gejoggt werden. Das schlaucht. Nach der 90-minütigen Einheit sind alle erschöpft, aber glücklich. In Gemeinschaft ist das Ganze sowieso nur halb so anstrengend.

Unterstützung beim ersten Wettkampf ist inklusive

Auch Sonja Palle ist zufrieden und freut sich, dass ihre Kurse so gut ankommen. „Mir macht es sehr viel Spaß, zusammen mit anderen Sportlern auf ihre Ziele hinzuarbeiten. Ich begleite sie auch gerne bei ihrem ersten Wettkampf und stelle dann natürlich meine eigenen Ambitionen zurück.“

Wer mehr über die Norderstedter Laufschule erfahren möchte, kann sich im Internet umschauen und per E-Mail oder telefonisch weitere Infos anfordern. Der nächste Tempo-Technik-Kursus beginnt am Montag, 13. Januar. Vom 4. Februar an wird für den Wedel-Halbmarathon (26. April) trainiert. Für Laufanfänger biete Sonja Palle ab Mittwoch , 4. März, einen neuen Kursus an.

www.laufschule-norderstedt.de