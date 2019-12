JULI

Groß aufgetanzt: Die Streetdance-Crew des TSV Weddelbrook gewinnt in Eckernförde drei norddeutsche Meistertitel.

Sprint-Talent: Leichtathlet Mika Krüger vom SC Rönnau 74 sichert sich bei den Norddeutschen Meisterschaften der Schüler U 16 in Hamburg den Titel über 100 Meter. Seine Zeit: 11,48 Sekunden. On top gibt’s zudem Bronze über

300 Meter.

Zugepackt: Ju-Jutsu-Kämpferin Katharina Kienitz (Kategorie bis 48 Kilogramm) vom Norderstedter Verein Kodokan wird in Maintal Deutsche U-21-Meisterin. Vereinskamerad Lukas Zentgraf holt Silber in der Klasse bis 85 Kilogramm. Luzie Grutke (bis 63 Kilogramm) nimmt Bronze mit nach Hause.

Abgesahnt: Die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde kassieren für ihren zweiten Platz beim Belt-Cup in Nyköbing 7000 Euro Preisgeld.



Jan-Philipp Rose von Eintracht Norderstedt beendet seine Fußball-Laufbahn und betreut die bisherigen Mitspieler nun als Assistenzcoach. Die Zuschauereinnahmen aus dem Abschiedsmatch gehen an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke.

Foto: Christopher Herbst

Ganz vorn: Judoka Marcel Fürtig (TuRa Harksheide, Kategorie bis 66 Kilogramm) wird in Bremen Norddeutscher Meister in der Altersklasse U 15.

Karrieresprung: Vanessa Blunk, langjährige Physiotherapeutin der Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt, wechselt zu den Hamburg Towers in die Basketball-Bundesliga.

Bronze-Duo: Die Cheerleader Julia Wiederspan und Sandra Stahl von den Starlets des SV Friedrichsgabe werden in Heidelberg Europameisterschafts-Dritte in der Kategorie Junior Pom.

Medaillensammler: Reinhard Dahms (LG Alsternord/Altersklasse M 80) gewinnt in Leinefelde-Worbis DM-Gold im Diskuswerfen sowie Silber im Speerwerfen und Stabhochsprung.

Gut mitgehalten: Die Rettungsschwimmer aus Norderstedt belegen beim Höhepunkt der Freiwassersaison, dem Internationalen DLRG-Cup in Warnemünde, als zweitbestes schleswig-holsteinischen Team Rang 22.



AUGUST

Prominenter Neuzugang: Die Hamburg-Liga-Handballer des HT Norderstedt verstärken sich im Rückraum mit dem früheren Champions-League-Sieger Robert Schulze.

Landesrekord: Mittelstrecklerin Johanna-Christine Schulz (SC Rönnau 74) verbessert bei der Leichtathletik-DM in Berlin im 1500-Meter-Rennen der Frauen die 27 Jahre alte schleswig-holsteinische Bestleistung auf 4:13,47 Minuten und wird überraschend Dritte.



Die Wildwasserkanuten des Bimöhler SV holen bei den Junioren- und U-23-Weltmeisterschaften in Banja Luka zweimal Bronze. Von links: Janina Waitz, Lina Andrees, Tobias Waitz.

Foto: Anne Pamperin

Vielfältig: 1000 Aktive und 600 Pferde zeigen beim 24. Landesbreitensportturnier der Reitsportler in Bad Segeberg einen Querschnitt ihres Könnens.

Schnelles Trio: Ingeborg Thoma (Leichtathletikgemeinschaft Alsternord) gewinnt bei den Deutschen Langstaffelmeisterschaften in Zella-Mehlis zusammen mit Silke Gielen und Wiebke Baseda (SG Hamburg-Harburg) das 3 x 800-Meter-Rennen der Frauen W 60. Die Siegerzeit: 10:10,22 Minuten.

Doppelschlag: Alison Röpcke vom Tennisclub an der Schirnau wird wie schon in der Halle Nordostdeutsche Meisterin der Damen 30.

Ausdauernd: Jörg Bublitz (RSC Kattenberg) benötigt für die 1200 Kilometer der 19. Radmarathonfahrt Paris-Brest-Paris 77:55,22 Stunden.

Edelmetall satt: Die Einradfahrer des 1. SC Norderstedt, die „Burning Wheels“, gewinnen bei den offenen schleswig-holsteinischen Meisterschaften in Elmshorn 45 Medaillen. Alex Herden triumphiert viermal: über 100, 400 und 800 Meter sowie im IUF-Slalom der Altersklasse 15 plus.



SEPTEMBER

Wachablösung: Vincent Stephan vom

TC Garstedt wird Norderstedter Tennis-Stadtmeister. In einem einseitigen Endspiel entthront der Landesliga-Akteur Vorjahressieger Bennet Krause (ebenfalls TCG) mit 6:1, 6:1.

Multitalente: Jasmin Köhler (DLRG Norderstedt) und Christian Biermann vom TuS Holstein Quickborn entscheiden den vierteiligen Wettbewerb „Norderstedts beste Athleten“ (Langstreckenschwimmen/Radrennen/Stadtparklauf/Triathlon) für sich.

Cup geholt: Die Regionalliga-Volleyballfrauen des 1. VC Norderstedt werden durch einen 2:1-Erfolg gegen Grün-Weiss Eimsbüttel Hamburger Pokalsieger.

Gute Tat: Beim 4. Benefiz-Golfturnier des GC Gut Waldhof zugunsten der Herz-Kinder-Hilfe werden 40.053 Euro gesammelt.

Sensation verpasst: Die Regionalliga-Fußballfrauen des Hamburger SV scheitern in der zweiten Runde des DFB-Pokals erst im Elfmeterschießen mit 6:7 an Zweitliga-Club FSV Gütersloh.

Norderstedts größter Fahrrad-Parkplatz ist voll, der TriBühne-Triathlon stößt an seine Grenzen. Mit 1900 Teilnehmern ist die Kapazität der Veranstaltung erreicht; die 13. Auflage verläuft in toller Atmosphäre.

Foto: Thomas Maibom

Gestiegenes Interesse: Die Bramstedter Turnerschaft freut sich bei ihrem 15. Brückenlauf über eine Steigerung der Teilnehmerzahl gegenüber 2018. 451 Aktive kommen ins Ziel.

Staffel-Gold: Hartmann Knorr und Heinz Keck von der LG Alsternord werden in Venedig mit Hartmut Kraemer (DJK Käfertal-Waldhof) und Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied) Europameister der Altersklasse M 75 über 4 x 400 Meter. Klaus-Dieter Lange (M 80) gehört zum Siegerteam über 4 x 100 Meter.

Amazonen-Power: Die auf Fehmarn lebende Inga Czwalina gewinnt beim

71. Landesturnier in Bad Segeberg in der Großen Tour der Springreiter mit Cezanne dreimal ohne Fehler und lässt so die komplette – überwiegend männliche – Konkurrenz hinter sich. Die Goldmedaille in der Großen Tour im Dressurwettbewerb geht an Juliane Burfeind aus Harsefeld.

Aus und vorbei: Der FFC Nordlichter Norderstedt, in der Saison 2018/2019 Absteiger aus der Fußball-Verbandsliga West, meldet seine Herrenmannschaft wegen Spielermangels vom Wettkampfbetrieb ab.

Exzellent serviert: Horst Schmütsch (Tennisclub Garstedt) und die deutsche Herren-85-Nationalmannschaft müssen sich bei der WM in Umag/Kroatien nur den früheren Profis aus den USA geschlagen geben.

OKTOBER

Alarm: Polizeibeamte nehmen beim Querfeldeinrennen „Cross im Park“ des Radsportclubs Kattenberg einen offensichtlich geistig verwirrten und hochgradig aggressiven Mann fest. Die Veranstaltung wird kurz unterbrochen, läuft dann aber reibungslos weiter. Lokalmatadorin Cordula Neudörffer gewinnt die Frauenkonkurrenz, Paul Lindenau (Stevens Racing Team/RV Germania) ist im gemeinsamen Wettbewerb der Elite- und U-23-Fahrer nicht zu schlagen.

Teamwork: Die Equipe des Garstedt-Ochsenzoller Reit- und Fahrvereins sichert sich beim Landesponyturnier in Bad Segeberg nach einer Mannschafts- und Einzeldressur sowie einer Springprüfung den Titel vor dem Fehmarnschen Ringreiterverein.

Ashot Parvanyan, der im Jugendbereich für TuRa Harksheide und bei den Erwachsenen für den SK Norderstedt spielt, holt bei der Jugend-Europameisterschaft in Pardubice Gold mit der deutschen Schach-Mannschaft.

Foto: Thomas Maibom

Länderspiel: Die deutschen U-20-Fußballer unterliegen Polen vor 2112 Zuschauern im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion mit 3:4.

Anspruchsvoll: 187 Motorsportler absolvieren unter schwierigen Bedingungen die traditionelle Endurofahrt „Onkel Toms Hütte“ des MSC Kaltenkirchen.

Treffsicher: Reiner Brosch aus Tangstedt, der für die Harburger Schützengilde startet, aber auch seit zehn Jahren Mitglied der Schützengilde Beckersberg in Henstedt-Ulzburg ist, wird in Suhl Weltmeister mit dem Kleinkalibergewehr in der Altersklasse 71 bis 74 Jahre.

Kampfstark: Die Ju-Jutsu-Cracks Maximilian Lüth (bis 81 Kilogramm) und Kevin Karstens (plus 81 Kilogramm, beide Altersklasse U 18) vom Norderstedter Verein Kodokan triumphieren bei den Internationalen German Open in Hanau.

Härtetest bestanden: Triathletin Kirstin Sommer startet zum ersten Mal beim

legendären Ironman auf Hawaii und belegt den zwölften Platz in der Altersklasse 55 bis 59 Jahre.

Überraschungscoup: Die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde schalten im Halbfinale des Landespokals Regionalliga-Spitzenclub SC Weiche Flensburg 08 durch ein Last-Minute Tor von Florian Petzold mit 1:0 aus.

Frust statt Freude: Die Handballfrauen des SV Henstedt-Ulzburg und der

SG Todesfelde/Leezen verpassen durch Niederlagen gegen die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen beziehungsweise die HSG Jörl-Doppeleiche Viöl den Sprung ins Final Four des Landespokals.

NOVEMBER

Nachwuchs-Asse: Ju-Jutsu-Kämpferin Michelle Rockmann (Kodokan) triumphiert bei der U-16-WM auf Kreta in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm. Ihr Vereinskamerad Marcel Said (bis

55 Kilogramm) gewinnt Bronze.

Pony-Gespannfahrer Jan-Felix Pfeffer aus Oering wird in Kiber/Ungarn Mannschaftsweltmeister mit dem deutschen Team.

Foto: Anne Pamperin

Hohe Ausfallquote: Bei der 50. Rallye Atlantis des Motorsportclubs Kaltenkirchen kommen nur 33 Fahrzeuge ins Ziel. Platz eins belegen Andreas Dahms und Lena Zornig mit ihrem Porsche 911.

Superbilanz: Die Fußballfrauen des

SV Henstedt-Ulzburg sichern sich mit

34 Punkten aus zwölf Spielen die Halbzeitmeisterschaft in der Regionalliga Nord. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Hannover 96 beträgt elf Zähler.

Erfolgshungrig: Die Sportler der Norderstedter Werkstätten gewinnen beim Leichtathletik-Hallensportfest in Hannover 20 Medaillen.

Fernost-Auftritt: Die Cheerleader Stefie Wiederspan und Sarah Schneider von den Starlets des SV Friedrichsgabe werden in Takasaki/Japan WM-Sechste.



DEZEMBER

Makellose Bilanz: Die Tischtennis-Damenmannschaft des SV Friedrichsgabe schließt die erste Saisonhälfte in der Oberliga Nord-Ost mit 18:0 Punkten und 72:12 Spielen ab.

Traumserie: Die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt gewinnen 2:1 bei Holstein Kiel II – der siebte Auswärtssieg hintereinander für die Mannschaft von Trainer Jens Martens, die die erste Saisonhälfte mit 38 Punkten als Tabellenvierter abschließt.

Auf Meisterkurs: Die Handballerinnen des HT Norderstedt führen nach der Hamburg-Liga-Hinrunde die Tabelle mit 17:5 Zählern vor den punktgleichen Teams des Ahrensburger TSV und der SG Wilhelmsburg an.

Schnell wie nie: Die M-75-Seniorenstaffel der Leichtathletikgemeinschaft Alsternord verbessert ihren im Februar aufgestellten eigenen Weltrekord über 4 x 400 Meter um 20 Sekunden auf 5:39,92 Minuten.