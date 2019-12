Norderstedt. Horst Schmütsch ist ein kommunikativer und ausgesprochen kontaktfreudiger Mensch. Darum erlebt der Rentner aus Norderstedt es immer wieder, dass ihm von Freunden und Bekannten folgende Frage gestellt wird: Wie ist es möglich, dass du immer noch so fit bist?

Dazu muss man wissen: Der Senior ist 85 Jahre alt. Er ist Sportsmann durch und durch, spielt noch immer ausgezeichnet Tennis. In Deutschland trifft das nur auf wenige Aktive seiner Generation zu, auf nationaler Ebene ist Schmütsch in der Altersklasse der Herren 85 die Nummer vier.

Wann hört man eigentlich mit dem Tennis auf? Mit diesem Gedanken hat sich der langjährige Vorsitzende des TC Garstedt noch nie beschäftigt. „Wenn es das Schicksal gut mit mir meint und ich gesund bleibe, kann ich vielleicht noch auf dem Court stehen, bis ich über 90 bin“, sagt er.

Nur die USA sind in Umag/Kroatien besser

Und warum sollte er auch übers Aufhören fabulieren, wo er doch gerade erst einen Riesenerfolg gefeiert hat? Nachdem Schmütsch zusammen mit drei weiteren Routiniers seines Alters vom Deutschen Tennis Bund ins Nationalteam der Herren 85 berufen worden war, wurde das deutsche Quartett Mitte September in Umag (Kroatien) Mannschafts-Vizeweltmeister. Zur Team-Cup-Crew gehörten außerdem Herbert Althaus aus Hittfeld, Kapitän Wilfried Mahler (Soest) sowie Werner Marx aus dem baye­rischen Dachau.

Die vier Deutschen setzten sich in Kroatien jeweils mit 3:0 gegen England und Australien durch, behielten zudem gegen Schweden mit 2:1 die Oberhand. Erst durch ein 0:3 gegen die USA platzte der Traum, den WM-Erfolg aus dem Jahr 2015 zu wiederholen.

Schmütsch ist eine Tennis-Spätstarter

Horst Schmütsch ist ein Spätstarter, er hat erst im Alter von 39 Jahren mit dem Tennisspielen angefangen. Zuvor war er als Handballer beim SC Sperber und bei der Hamburger Turnerschaft von 1816 aktiv. Er versuchte sich auch beim Tischtennis, in der Leichtathletik und auf dem Golfplatz. Beim GC an der Pinnau in Quickborn-Renzel war der 1,84 Meter große Vizeweltmeister sehr aktiv, zum Jahresende tritt er nun allerdings aus dem Club aus.

Schmütsch wurde 1983 als Nachfolger von Rudi Krause Vorsitzender des TC Garstedt und führte den Club bis 1992. Dem Vereinsvorstand gehörte er

15 Jahre lang an, als 2. Vorsitzender, Sportwart und Pressewart. Auf der Anlage an der Ochsenzoller Straße durchlief der stets fitte Tenniscrack sämtliche Altersklassen. In der aktuellen ITF-Weltrangliste der Herren 85 belegt der Norderstedter sowohl im Einzel als auch im Doppel Platz sieben.

Auch Verletzungen werfen ihn nicht aus der Bahn

So ganz ohne Rückschläge verlief allerdings auch die Karriere von Horst Schmütsch nicht. Als er 2014 noch bei den Herren 80 spielte, hatte er großes Pech und zog sich gleich im ersten Match in dieser Altersklasse einen Meniskusriss zu. Sechs Wochen später stand er schon wieder auf dem Platz, kugelte sich wenig später jedoch die Schulter aus – daraufhin verordnete er sich erst einmal eine Tennispause.

„Das war eine harte Zeit“, erinnert er sich, „doch ich habe nie daran gezweifelt, diesen Sport wieder zu betreiben. Dann beschloss ich, bis zum 85. Geburtstag abzuwarten und in der höheren Altersklasse noch einmal neu anzugreifen.“ Was ihm dann ja schließlich auch eindrucksvoll gelungen ist…

Ein Vorbild für Gleichaltrige

In diesem Jahr hat das Urgestein des TC Garstedt insgesamt 15 Turniere im In- und Ausland bestritten. Ehrgeiz und Fleiß beim Tennis haben den Vater von zwei Söhnen (den 50 Jahre alten Tim und Jan, 50) jung gehalten. Horst Schmütsch möchte Gleichaltrigen Mut machen, sich so lange wie möglich körperlich zu betätigen – das lehrt ihn die eigene Erfahrung immer wieder. „Sport fördert ja auch die Geselligkeit und den Gemeinschaftssinn“, sagt er.

Seine Söhne sind Weihnachten nicht bei ihm, doch Horst Schmütsch wird die Gelegenheit nutzen, seine fünf Enkelkinder zu besuchen. An den Festtagen vernachlässigt er dann ausnahmsweise auch einmal sein Trainingsprogramm, das er akribisch und diszipliniert abspult – während der Wettkampfsaison schlägt er zwei bis dreimal pro Woche die Filzkugeln übers Netz.