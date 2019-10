Norderstedt. So schnell geht das: Vor einer Woche, nach dem Last-Minute-Auswärtssieg gegen Hannover 96 II, hatte bei den Regionalliga-Fußballern von Eintracht Norderstedt noch ausgelassene Freude geherrscht. Sieben Tage später herrschte an der Ochsenzoller Straße Ernüchterung. Als Schiedsrichter Max Rosenthal (VfL Bad Schwartau) die Heimpartie des Tabellenzehnten gegen die SV Drochtersen/Assel abpfiff und die 0:1 (0:0)-Niederlage amtlich war, ließen sich die Spieler von Trainer Jens Martens frustriert auf den Rasen des Edmund-Plambeck-Stadions fallen...

Die Niedersachsen sind ein Angstgegner

Die Niedersachsen sind und bleiben ein Angstgegnern der Eintracht. Seit sieben Spielen warten die Norderstedter nun schon auf einen Sieg gegen die robust und routiniert auftretende Truppe aus der Nähe von Stade. Deren jüngster Erfolg vor 500 Zuschauern war – darüber herrschte unter den Beteiligten Einigkeit – allerdings glücklich.

„Vom Verlauf her war das ein typisches 0:0-Spiel“, sagte Jan-Philipp Rose, der Co-Trainer der Garstedter. Die Hausherren standen in einer von zwei sicheren Abwehrreihen geprägten Partie stabil in der Defensive, hatten den gefürchteten Drochtersener Goalgetter Alexander Neumann sicher im Griff. Im Angriff fehlte ihnen indes die Durchschlagskraft. Ein Distanzschuss von Evans Nyarko aus 18 Metern, der die Oberkante der Querlatte touchierte (15.), und ein Kopfball von Nathaniel Amamoo, den Gäste-Keeper Patrick Siefkes virtuos parierte (37.) – das war’s auch schon an hochkarätigen Möglichkeiten während der 90 Minuten.

Nico von der Reith trifft unhaltbar aus 20 Metern

Die SV Drochtersen/Assel machte es nicht besser. Mit einer Ausnahme: Nach einem Foul von Evans Nyarko vor dem Norderstedter Strafraum entschied Referee Rosenthal auf Freistoß. Zentrale Position, Entfernung zum Tor etwa 20 Meter. Nico von der Reith schnappte sich den Ball, nahm drei Schritte Anlauf – und zirkelte die Kugel über die Abwehrmauer der Eintracht hinweg in den aus seiner Sicht linken oberen Winkel. Der ansonsten nahezu beschäftigungslose Schlussmann Lars Huxsohl streckte sich vergeblich.

Ausgerechnet von der Reith. „Er hatte in der ersten Halbzeit einen Schlag auf die Achillessehne bekommen und mir signalisiert, dass er ausgewechselt werden möchte“, sagte Drochtersens Trainer Lars Uder, der seinen Spieler dann auch wunschgemäß vom Platz holte – allerdings erst unmittelbar nach dem Kunstschuss zum 0:1. „Es ist schon sehr ärgerlich, durch einen solchen Treffer zu verlieren“, sagte Juri Marxen, der zum ersten Mal in seiner Karriere in einer Regionalliga-Partie der Eintracht die Binde des Mannschaftskapitäns trug.

Der Eintracht fehlen neun Akteure

Aufgrund der langen Verletztenliste – nach den kurzfristigen Ausfällen von Philipp Koch und Dane Kummerfeld wegen Rückenbeschwerden standen ihm gleich neun Akteure nicht zur Verfügung – war Coach Jens Martens wie schon so oft in den vergangenen Wochen zum Improvisieren gezwungen. Das Resultat seiner Überlegungen: Der zuletzt als Innenverteidiger aufgebotene Evans Nyarko fungierte als Sechser im Mittelfeld, Marxen wurde von der rechten auf die linke Abwehrseite beordert, auf dessen angestammter Position erhielt Youngster Alexandre Rajao da Cunha eine Bewährungschance – und machte seine Sache richtig gut.

Alexandre Rajao da Cunha feiert Startelf-Debüt

„Das war schon ein kleiner Schockmoment, als ich gehört habe, dass ich in der Startelf stehe“, sagte der 19-Jährige, „natürlich war ich in der Anfangsphase ein wenig nervös, aber ich habe mein Bestes gegeben. Schade, dass es für uns am Ende nicht zum Punktgewinn gereicht hat.“

Das allerdings lag nicht an ihm. Martens: „Unser Manko ist, dass wir zurzeit vorn unsere Möglichkeiten nicht nutzen. Egal, wer auf dem Platz steht...“

Eintracht Norderstedt – Spielvereinigung Drochtersen/Assel 0:1 (0:0). – Zuschauer: 500. – Tor: 0:1 Nico von der Reith (70.). – Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Rajao da Cunha, Nuxoll, Bojadgian, Marxen – Nyarko – Amamoo, Brisevac (68. Lüneburg), von Knebel, Brüning (87. Akyol) – Kobert.