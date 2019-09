Bremen/Norderstedt. Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt hat seine Auswärtsphobie abgelegt und überraschend mit 3:1 (0:1) beim Spitzenteam SV Werder Bremen II gewonnen. Auf dem berühmten Platz 11 neben dem Weserstadion feierte das Team von Trainer Jens Martens somit seinen ersten Sieg auf fremdem Geläuf in dieser Saison – und konnte die „Rote Laterne“ in der Auswärtstabelle abgeben. „Es ist psychologisch unglaublich wichtig, dass wir auswärts nun endlich etwas gerissen und uns belohnt haben“, sagte Martens hocherfreut nach dem Spiel. „Und ich bin ehrlich“, fügte der Coach hinzu, „das hätte ich nach den ersten zwanzig Minuten nicht gedacht.“

Eintracht verschläft die Anfangsphase

Werder II legte los wie die Feuerwehr und spielte die Garstedter vom Anpfiff weg an die Wand. Die Gastgeber erzeugten permanent Druck, die Eintracht lief nur hinterher. Eine dicke Torchance besaßen die Bremer jedoch erst in der zwanzigsten Spielminute – David Philipp traf nur den Pfosten. Norderstedts Philipp Koch hatte zudem Glück, nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen (25.), und wurde durch Jordan Brown ersetzt.

Alles lief gegen die Eintracht, aber die Mannschaft riss sich am Riemen. Michael Kobert, herrlich von Johann von Knebel freigespielt, jagte die erste riesige Möglichkeit allerdings über den Kasten. „Wir haben die ganze Woche geübt, sichere Torchancen mit der Innenseite platziert zu versenken. Keine Ahnung, warum Michael da so auf die Bude haut“, so Martens hinterher.

Dennoch konnte der Trainer von Minute zu Minute zufriedener sein – bis kurz vor dem Abpfiff der ersten Hälfte. Die Eintracht schlief bei einem schönen Spielzug der Bremer, als Henry Rorig Luc Ihorst bediente, der den Ball in der linken Torecke unterbrachte (45.). „Wir haben die Jungs in der Halbzeit aufgebaut, denn klar waren die Köpfe unten. Aber sie waren ja gut im Spiel und wir haben ihnen gesagt, hier ist noch eine ganze Menge drin“, lautete Martens Rückschau auf die Halbzeitansprache des Trainerteams.

Positiver Halbzeit-Talk trotz 0:1

Erstmals in der Startelf – und gleich einen Treffer: Lennart Keßner (Nr. 19) rechtfertigte seine Nominierung.

Foto: noveski.com

Diese Prognose sollte sich bewahrheiten. Zuerst kopierte Lennart Keßner in seinem ersten Einsatz von Beginn an Bayerns früheren Weltklasse-Außenbahnspieler Arjen Robben. Von rechts mit Tempo kommend, zog Keßner nach innen und schnibbelte den Ball mit links in den Torgiebel zum traumhaften 1:1 (53.). Prompt setzten die Garstedter nach. Nick Brisevac verwertete eine Vorlage des bis zur Grundlinie durchgebrochenen Nathaniel Amamoo zum 2:1 (57.).

Und dann schlug die große Stunde des Evans Nyarko. Der etatmäßige Sechser, der in der Innenverteidigung ein starkes Spiel machte, schaltete sich in den Angriff ein und stand plötzlich 30 Meter vor dem Kasten. „Er wusste wohl nicht so recht, was er nun mit dem Ball machen sollte“, sagte Martens. Deshalb hielt sich Nyarko an die alte Fußball-Weisheit des früheren Karlsruher Coaches Winnie Schäfer: „Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, schieß ihn einfach ins Tor!“

Nyarko zog ab und die Kugel zischte flach und unhaltbar ins Gehäuse zum 3:1 (67.). Der 27 Jahre alte frühere Drittliga-Profi feierte mit dem für ihn charakteristischen Flickflack. Werder II hatte nun nicht mehr viel zu bieten. Die Gastgeber versuchten es mit langen Bällen. Viel mehr als ein Außenpfostenschuss von Bennet van den Berg in der Nachspielzeit sprang nicht heraus.

„Wie bekannt ist, glaube ich ja nicht an Statistiken. Aber eine Statistik war mir vor dem Spiel doch wichtig. Werder II hat von seinen 21 Punkten nur acht daheim geholt. Das haben wir den Jungs in der Vorbesprechung gesagt, damit sie nicht zu viel Respekt vor dem Gegner haben“, sagte Martens. Mehr zu Statistiken sagen wollte der Coach nicht. Eines steht aber fest: Der Titel „schlechtestes Auswärtsteam der Regionalliga Nord“ soll bis zum Saisonende der Vergangenheit angehören.

Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Marxen, Nyarko, Bojadgian, Kummerfeld – Koch (34. Brown) – Keßner (72. Bork), von Knebel, Brisevac, Amamoo – Kobert (86. Brüning). Tore: 1:0 Luc Ihorst (45.), 1:1 Lennart Keßner (53.), 1:2 Nick Brisevac (57.), 1:3 Evans Nyarko (67.). Zuschauer: 285.