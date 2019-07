Eintrachts Auftaktspiel ist gleich ein Leckerbissen

Norderstedt.. Gleich zum Auftakt der Regionalliga-Saison 2019/2020 dürfen sich die Fans des Fußballclubs Eintracht Norderstedt auf einen sportlichen Leckerbissen freuen. Die Mannschaft von Trainer Jens Martens hat am Sonntag um 14 Uhr Altona 93 zu Gast. Präsident Reenald Koch rechnet mit 1500 Zuschauern. „Mehr ist wohl leider nicht drin, da die HSV-Profis um 13.30 Uhr im Volksparkstadion ihre Zweitliga-Partie gegen Darmstadt 98 bestreiten.“

Drei Punkte sollen her

Für Eintracht-Trainer Jens Martens ist die Kulisse eher Nebensache. Der 63 Jahre alte Fußball-Lehrer will gegen den Aufsteiger drei Punkte. „Die Jungs sind nach einer sehr intensiven Vorbereitung heiß. Ein Derby gleich zu Beginn – besser geht’s doch nicht.“

Fünf Wochen lang hat Martens das Team gedrillt – nun muss sich zeigen, ob sein Programm richtig dosiert war. Die Vorfreude bei den Norderstedtern ist jedenfalls groß; um sich unter realen Bedingungen auf das Match einzustimmen, findet das Abschlusstraining im Edmund-Plambeck-Stadion an der Ochsenzoller Straße statt. „Der neue Rollrasen ist der Hammer“, sagt der Eintracht-Coach, „in meiner Zeit als Spieler hätte ich nur zu gern mal auf einem solchen Geläuf gekickt.“

Die Physiotherapeutinnen leisten gute Arbeit

Bemerkenswert: Bis auf den Langzeitverletzten Jannik Mohr ist der gesamte Kader einsatzbereit. „Dass die Spieler aktuell keine ernsthafte Blessuren haben, liegt unter anderem daran, dass sie ihren individuell gestalteten Laufplan zur Vorbereitung auf die Vorbereitung abgearbeitet haben und somit für die hohen Belastungen gewappnet waren. Außerdem leisten die beiden Physiotherapeutinnen Jindra Nesteriuk und Angélique Hinrich ausgezeichnete Arbeit“, so Jens Martens.

Stichwort ausgezeichnete Arbeit: Neuzugang Lars Huxsohl hat den Dreikampf der Torhüter mit Stefan Rakocevic und Anton Lattke um die Nummer eins gewonnen.

Lars Huxsohl gewinnt Torhüter-Dreikampf

„Lars steht gegen Altona zwischen den Pfosten. Er ist unser komplettester Keeper“, sagt Martens. Und auch die übrigen Positionen in der Startelf sind nach den Eindrücken aus den Testspielen gegen Zweitligist Holstein Kiel (2:2) und Oberliga-Club SV Todesfelde (2:1) vergeben. Jordan Brown wird auf der rechten Seite verteidigen, Rico Bork links. Hamajak Bojadgian und Fabian Grau sind als Innenverteidiger erste Wahl.

Rückkehrer: Nick Brisevac hat seine Verletzungsprobleme aus der vergangenen Saison überwunden.

Foto: Thomas Maibom

Auf der Sechserformation wird Philipp Koch agieren, davor die beiden Achter Johann von Knebel und Nick Brisevac. Offensiver ausgerichtet sind Nathaniel Amamoo und Nils Brüning; Sturmspitze ist Jan Lüneburg

Jordan Brown bleibt Mannschaftskapitän

Klar ist auch, wer die Eintracht-Crew am Sonntag aufs Spielfeld führen wird. Jordan Brown bleibt nach einer teaminternen Abstimmung Kapitän, seine beiden Vertreter sind Jan Lüneburg und Philipp Koch. Das Trio gehört zudem zum Mannschaftsrat, den Juri Marxen und Hamajak Bojadgian komplettieren.

Reenald Koch hofft, dass die Norderstedter nicht – wie in der Serie 2018/2019 – in Abstiegsgefahr geraten. „Der Fitnesszustand ist sehr gut, die Truppe kann 120 Minuten lang marschieren. Wir wollen so schnell wie möglich 50 Punkte holen und streben eine Platzierung im einstelligen Tabellenbereich an, um in Ruhe für die nächste Saison planen zu können.“

Altona lässt sich schwer einschätzen

Und wie ist Auftaktgegner Altona 93 einzuschätzen? „Das ist eine neu formierte Mannschaft mit guten Einzelspielern, die sich sehr schwer einschätzen lässt“, sagt Jens Martens, der die Hamburger bei deren deutlichem 4:0-Erfolg in der Testpartie gegen den Oststeinbeker SV (Landesliga Hansa) sorgfältig beobachtete.

Koch ergänzt: „Ich würde mich sehr freuen, wenn die Mannschaft die Klasse hält und nicht wie vor einem Jahr direkt wieder absteigt. Ein Verein wie Altona ist einen Bereicherung für die Regionalliga Nord.“