Norderstedt. Ein prominenter Name soll die Offensive des Regionalligisten verstärken. Für den Zweitligaspieler ist der Transfer eine Rückkehr.

Beim Fußball-Regionalligisten Eintracht Norderstedt laufen die Personalplanungen für die kommende Saison 2024/2025 weiterhin auf Hochtouren. Und so hat der Club wenige Tage nach dem offiziellen Trainingsstart einen prominenten Neuzugang präsentiert. Neben 72 Einsätzen in der vierthöchsten deutschen Spielklasse hat Luis Coordes sogar 13-mal in der 2. Bundesliga für den FC St. Pauli gespielt, hat zudem in seiner Vita ein Länderspiel für die Dominikanische Republik stehen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den 25-Jährigen.

„Zum einen bringt Luis die höherklassige Erfahrung mit, die wir für die Entwicklung unseres jungen Teams benötigen. Zudem bekommen wir mit ihm auf der Außenbahn einen torgefährlichen Tempodribbler, der super ins Team passen wird und unserem Spiel eine weitere Qualität gibt“, sagt Eintracht-Trainer Jean-Pierre Richter.

Toptransfer: Eintracht Norderstedt holt ehemaligen Profi des FC St. Pauli

Als Sechsjähriger war Coordes, der einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben hat, aus der Dominikanischen Republik nach Deutschland gekommen. Und lernte tatsächlich in Norderstedt das Kicken. „Bei Eintracht Norderstedt habe ich zum ersten Mal Fußball gespielt und meine Leidenschaft entdeckt“, sagt er.

Als Teenager ging er dann erst zum Hamburger SV, war dann in Lauenburg bis zur B-Jugend aktiv, wurde anschließend vom FC St. Pauli unter Vertrag genommen. Nach sechs Jahren ging er zum VfB Stuttgart, wurde dort in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Nach einem halben Jahr war dort allerdings wieder Schluss, Coordes wechselte zurück nach Hamburg, und zwar zum FC Teutonia 05.

Luis Coordes: Einst fing er in Norderstedt mit dem Fußball an

An der Ochsenzoller Straße ist er nun in die Vorbereitung eingestiegen, hat die ersten Einheiten hinter sich. „Ich kann es kaum erwarten, meine Stärken in der neuen Saison einzubringen und der Mannschaft zu helfen.“

Auch Coach Richter freut sich über den Transfer. „Dass Luis als ehemaliger Jugendspieler der Eintracht nach seiner bemerkenswerten Entwicklung bei St. Pauli bis in den Profibereich nun über Umwege nach Norderstedt zurückkommt, finde ich super.“