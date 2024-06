Lentföhrden. Die Frau aus Lentföhrden wird seit Freitagnachmittag vermisst. Was bisher über das Verschwinden der Frau bekannt ist.

Wer hat Melanie M.Z. gesehen? Am Freitag, 21. Juni, wurde die Frau aus Lentföhrden vermisst gemeldet. Zuletzt war Melanie M.Z. an dem Tag um 10 Uhr in der Kieler Straße gesehen worden. Um 15 Uhr war sie mit einer Bekannten verabredet, aber zu dem Termin nicht erschienen.

Melanie M.Z. wurde auch an ihrer Wohnanschrift nicht angetroffen, wie die Polizei mitteilt. Die Vermisste dürfte ihre Wohnanschrift zu Fuß verlassen haben und weder Barmittel noch Mobiltelefon bei sich haben. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei hatten keinen Erfolg.

Polizei: Eventuell trägt die Vermisste eine blaue Ballonmütze

Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Melanie M.Z. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank bis dünn. Sie hat blondes, dünnes und leicht welliges Haar. Ihre Hautfarbe wird als blass beschrieben. Vermutlich ist sie mit einem grauen T-Shirt mit buntem Aufdruck, einer hellen Jeansjacke sowie mit einer hellen Jeanshose bekleidet und trägt graue Turnschuhe. Eventuell trägt die Vermisste auch noch eine blaue Ballonmütze.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551/8840 entgegen; zudem können Hinweise auch über den Notruf 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.