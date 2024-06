Kellerbrand an Heiligabend 2023 am Kallieser Stieg in Kaltenkirchen: Eines von acht Feuern, die ein 24-Jähriger in Kaltenkirchen gelegt haben soll. Vor dem Schöffengericht in Neumünster wird ihm derzeit der Prozess gemacht. © Patrick Juschka/KFV Segeberg | Patrick Juschka/KFV Segeberg