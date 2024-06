Norderstedt. „Lager übervoll!“: Berge an Kleidung müssen zunächst verarbeitet werden, ehe man weitere Spenden annehmen kann. Wie lange das dauert.

Wer gebrauchte Kleidung loswerden möchte, kann diese für eine Weile nicht mehr zum Norderstedter Gebrauchtwarenkaufhaus Hempels bringen. Das Haus an der Stormarnstraße 34-36 nimmt in der Zeit von Montag, 24. Juni, bis Sonnabend, 6. Juli, keine Bekleidung mehr an, mitteilt.

Der Grund: Es werde immer mehr Kleidung abgegeben, die Mengen müssten erst einmal abgearbeitet werden. „Die Menge der Dinge, die im Sinne von Wiederverwertung, Up-Cycling und Müllvermeidung abgegeben werden, steigt weiter an. So sind die Stückzahlen im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2023 um annähernd 18 Prozent angestiegen. Die Steigerungsraten betreffen vor allem auch gebrauchte Bekleidung – die Lager sind übervoll.“

Gebrauchtkaufhaus Hempels Norderstedt: „Lager übervoll!“

Mehr aus Norderstedt

Andere Dinge, wie zum Beispiel gebrauchte, gut erhaltene Alltagsgegenstände, Kinderspielzeug oder funktionierende Elektrogeräte, seien von dieser zeitweisen Pause der Warenannahme nicht betroffen. Und natürlich laufe der Verkauf im Gebrauchtwarenhaus regulär weiter.