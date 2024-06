Im Erdgeschoss des CCU in Henstedt-Ulzburg soll ein „3. Ort“ entstehen, also eine Lern- und Begegnungsstätte für alle Menschen in der Gemeinde. Im Mittelpunkt wird die Gemeindebücherei stehen. Der niederländische Architekt Aat Vos ist, wie beim Bildungshaus in Norderstedt, mit der Realisierung beauftragt. © includi by Aat Vos | includi by Aat Vos