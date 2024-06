Norderstedt. Kinder verschwanden am Sonntag aus der Jugendhilfeeinrichtung in Norderstedt. Offenbar hatte es zuvor einen Streit mit den Betreuern gegeben

Im SOS Kinderdorf Harksheide in Norderstedt werden seit Sonntag drei minderjährige Kindervermisst. Die Polizei hat sich am Dienstag mit einem Fahndungsaufruf an de Öffentlichkeit gewandt. Gesucht werden die 12-jährige Ayla-Jolin, der 11-jährige Can-Tyran und der 9-jährige Georgios.

Die drei Kinder sind laut Auskunft von Jens Zeidler, Sprecher der Polizeidirektion Segeberg, am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr aus dem Kinderdorf am Henstedter Weg in Norderstedt-Friedrichsgabe verschwunden. „Die drei Kinder sind in einer Wohngruppe untergebracht“, sagt Zeidler. „Offenbar hatte es dort zuvor einen Streit mit Betreuern gegeben.“

SOS Kinderdorf Harksheide: Streit in der Wohngruppe

Anscheinend haben die Drei daraus die Konsequenz gezogen, abzuhauen. Es ist ihnen offenbar gelungen, unbemerkt die Anlage zu verlassen. „Der Polizei liegen keine Erkenntnisse vor, dass Straftaten mit den Vermisstenfällen in Zusammenhang stehen. Die Kinder haben ihren gewohnten Lebenskreis jedoch verlassen und der gegenwärtige Aufenthaltsort ist unbekannt, so dass die Polizei aufgrund der jungen Lebensjahre von einer Gefährdung der Kinder ausgehen muss“, sagt Jens Zeidler.

Mehr zum Thema

Die Polizei fahndet nach den Kindern und hofft dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden die 12-jährige Ayla-Jolin und der 11-jährige Can-Tyran: Sie haben beide eine schlanke Statur und eine Körpergröße von 152 Zentimetern. Can-Tyran trug zum Zeitpunkt des Verlassens der Einrichtung vermutlich einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose. Ayla-Jolin war mit einer roten Sweatjacke und vermutlich einer dunklen Hose bekleidet. Der 9-jährige Georgios ist ebenfalls schlank und hat eine Körpergröße von 135 Zentimetern. Er war vermutlich dunkel gekleidet.

SOS Kinderdorf Harksheide: 100 Kinder und Jugendliche werden betreut

Wer der Polizei Hinweise zum Aufenthaltsort der Kinder geben kann, meldet sich über den Notruf 110 oder bei jeder Polizeidienststelle.

Das SOS Kinderdorf Harksheide kümmert sich seit seiner Eröffnung im Jahr 1963 um Kinder und Jugendliche in Not. Aktuell werden dort etwa 100 Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 18 Jahren betreut, davon leben 70 Jungen und Mädchen dauerhaft in sechs Kinderdorffamilien, drei Kinderwohngruppen und einer Jugend-WG.