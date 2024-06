Norderstedt. Drei Tage lang wird auf der Verkehrsachse in Norderstedt-Mitte gearbeitet. Auch die Tiefgarage unter dem Rathaus ist nicht nutzbar

In Norderstedt-Mitte kommt es an den letzten drei Junitagen zu einigen Verkehrsbehinderungen. Denn ein Abschnitt der Rathausallee muss neu asphaltiert werden. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 28. Juni, 6 Uhr, und werden voraussichtlich am Montag, 1. Juni, 6 Uhr, enden. Betroffen ist der Bereich zwischen der Heidbergstraße (sie grenzt östlich an den Rathausplatz an) und der Ulzburger Straße. Dieser Abschnitt wird komplett für den Verkehr gesperrt.

Von der Vollsperrung betroffen ist auch die Kreuzung Rathausallee/ Heidbergstraße, sodass eine Zufahrt von der Rathausallee sowohl zur Heidbergstraße als auch in Richtung der Straße Alter Heidberg nicht möglich ist. Die Tiefgarage unter dem Rathaus kann während der Vollsperrung ebenfalls nicht angefahren werden.

Baustelle Norderstedt: Rathausallee ist teilgesperrt

Anliegende und Personen, die die Tiefgarage nutzen, werden gebeten, Fahrzeuge, die während der Vollsperrung genutzt werden, rechtzeitig andernorts unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsordnung abzustellen.

Für Rettungsdienste bleibt die Durchfahrt gewährt, die Müllabfuhr findet wie gewohnt statt. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen bei der Baumaßnahme kommen.