Bad Segeberg. EM: Open-Air-Arena mit freiem Eintritt in Bad Segeberg. Was beim größten Fanfest in Schleswig-Holstein erlaubt ist – und was nicht.

Schöner kann es nur im richtigen Fußball-Stadion sein: Möbel Kraft in Bad Segeberg bietet während der am Freitag beginnenden Fußball-EM allen Fans ein hoffentlich großartiges Ersatzerlebnis in der Open-Air-Arena auf dem Parkplatz an der Hamburger Straße. Bis zu 5000 Menschen fasst das Areal, sie werden während der Live-Übertragungen von 50 Sicherheitskräften bewacht. Alle können kostenlos dabei sein.

Gezeigt werden in Bad Segeberg zunächst alle Deutschland-Begegnungen der Vorrunde: am Freitag, 14. Juni, ab 21 Uhr gegen Schottland, am Mittwoch, 19. Juni, ab 18 Uhr gegen Ungarn sowie am Sonntag, 23. Juni, ab 21 Uhr gegen die Schweiz. Einlass ist immer eineinhalb Stunden vor Anpfiff. Ab dem Achtelfinale werden schließlich alle Spiele bis zum Finale direkt übertragen und auf der 42 Quadratmeter großen LED-Leinwand gezeigt..

Open-Air-Arena bei Möbel Kraft: 5000 Fans können mitjubeln

Günter Loose und sein Team haben viele Erfahrungen sammeln können. 2006 gehörte Möbel Kraft in Bad Segeberg noch zu den Pionieren des Public Viewing in Deutschland. Damals setzte sich Fußball-Fan Loose in der Geschäftsführung mit seiner Idee durch – und bewies damit genau den richtigen Riecher: Auf diese Weise war die Kraft-Arena vor 18 Jahren Teil des Sommermärchens. Die Zuschauerresonanz war unendlich groß.

Seitdem ging es bei den großen Fußball-Turnieren der Vergangenheit mal so und mal so. „Es hängt natürlich viel davon ab, wie die deutsche Mannschaft abschneidet und sich präsentiert“, sagt Günter Loose, der zusammen mit dem Chef der Kraft-Gastronomie, Gerd Hanke, schon im Herbst vergangenen Jahres mit den Vorbereitungen für das Public Viewing in Bad Segeberg begonnen hat. Nach dem Fan-Fest auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg ist es die größte Veranstaltung dieser Art im Umkreis von 100 Kilometern.

Ab dem Achtelfinale werden alle Spiele live übertragen.

Sollte Deutschland frühzeitig ausscheiden, lässt sich erahnen, dass erheblich weniger Fußball-Fans zum gemeinsamen Gucken in die Arena kommen. Aber auch die sollen auf ihre Kosten kommen: Möbel Kraft hat bis zum Finale am 14. Juli einen Vertrag mit Magenta TV über alle verfügbaren Signale, um die EM komplett übertragen zu können.

Wenn die deutsche Mannschaft am kommenden Mittwoch, 19. Juni, bereits um 18 Uhr gegen Ungarn antritt, müssen die Besucher anschließend nicht nach Hause gehen. Denn daran anschließend wird auf der großen Leinwand auch das Spiel Schottland gegen die Schweiz übertragen (21 Uhr). Es könnte also ein langer Fußballabend in der Open-Air-Arena werden.

Anderthalb Stunden vor dem Anpfiff wird das Tor geöffnet. Ein DJ sorgt für Unterhaltung

Anderthalb Stunden vor Anpfiff wird das Eingangstor jeweils geöffnet. „Ist die Zahl von 5000 Besuchern erreicht, machen wir zu“, sagt Günter Loose. Alle kommen kostenlos hinein. Und niemand muss sich Sorgen machen: Für die Sicherheit sorgt ein von Möbel Kraft verpflichteter privater Sicherheitsdienst zusammen mit der Segeberger Polizei, die wiederum Verstärkung von Kräften der Polizeischule Eutin bekommt. Jeder Besucher muss durch eine Sicherheitsschleuse, in der alle Gegenstände, die größer als das Format DIN A4 sind, vorübergehend einkassiert werden. Alkohol darf niemand mitbringen.

Bis zum Anpfiff und in der Halbzeitpause sorgt NDR-Moderator und DJ Nils Sören für Unterhaltung. Bier und Cocktails können an Ständen gekauft werden, Cannabis hingegen darf innerhalb der Arena nicht konsumiert werden. Das direkt neben der Arena stehende VIP-Zelt fasst 150 Personen, ist aber für die gesamte Vorrundenzeit bereits ausgebucht (50 Euro pro Platz). „Da haben vor allem Firmen aus der Umgebung Kontingente erworben“, sagt Gerd Hanke, der Gastronomie-Chef aller Kraft-Filialen in Deutschland. „Bis zum Finale gibt es schon viele weitere Optionen.“