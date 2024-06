Norderstedt. Alles zum Rock-Festival im Stadtpark Norderstedt. Diese Künstler und Bands gibt es live. Und auch das EM-Finale – bei einer Bedingung.

Die vermutlich größte Party des Jahres in Norderstedt rückt immer näher. Und so werden nach und nach mehr Details bekannt zum Match Börner Open Air, das am 12. und 13. Juli zum dritten Mal im Stadtpark steigt. „Es wird rockig“, hatten die Organisatoren Patrizia Kahl und Tony Groß vor einigen Monaten bei der Präsentation des Line-Ups angekündigt. Und so lesen sich die Künstler und Bands: handfest, norddeutsch, manche mit großer Fanbase, andere noch Geheimtipps mit viel Potenzial, andere lokal verwurzelt. Jetzt steht auf die Minute genau fest, wer wann auftreten wird.

Einlass wird am Freitag um 17 Uhr sein. Dann steigert sich der Abend mit jedem Gig. Um 17.30 Uhr legen Illegal 2001 los (bis 18.25 Uhr), dann kommen Ohrenfeindt (18.45 bis 19.40 Uhr), Mr. Hurley & die Pulveraffen (20 bis 21 Uhr) sowie der Headliner mit Versengold.

Match Börner Open Air im Stadtpark Norderstedt: Wann Versengold & Co. auftreten

Deutschlands wohl erfolgreichste Folkband spielt sogar 90 Minuten, also mehr als die übliche Festivalstunde, und zwar von 21.30 bis 23 Uhr. Und mit „Flaschengeist“ hat die Gruppe bereits einen eigenen Track auserkoren, den die Fans zum „Festivalsong 2024“ machen sollen. Dafür sollen die schönsten Festivalmomente gefilmt und mit dem Versengold-Hit unterlegt werden. Die besten Beiträge werden Teil eines Musikvideos.

Am Sonnabend beginnt der zweite Festivaltag früher, und zwar mit einem Einlass um 14 Uhr. Der erste Act sind Edelgift (14.15 bis 15.15 Uhr), dann folgt die Kapelle Petra (15.35 bis 16.35 Uhr), die Band Milliarden (16.55 bis 17.55 Uhr), ehe der Abend beginnt mit Liedfett (18.15 bis 21 Uhr). Die Party geht weiter: Lumpenpack sind um 19.35 Uhr an der Reihe (bis 21 Uhr), und von 21.30 bis 23 Uhr ist die legendäre ostdeutsche Punkband Dritte Wahl der krönende Abschluss.

In den letzten Monaten hat sich gezeigt: Mit dieser Zusammenstellung liegen die Macher des „MBOA“ offenbar goldrichtig. „Wir werden eine Rekordkulisse haben“, verrät Tony Groß, „im Ticketverkauf läuft es wirklich gut.“ Komplett vergriffen sind sämtliche Wohnmobilplätze, ansonsten gibt es natürlich weiterhin Einzel- und Kombitickets für 64,90 beziehungsweise 114,90 Euro (zzgl. Servicegebühr und Versand).

Andrang: Hotelzimmer in der Stadt werden knapp

Noch ein Indiz, das viel los sein wird: Ein hiesiges Hotel, in dem Künstler unterkommen, hat den Organisatoren bereits signalisiert, dass die Kapazitäten für das Festivalwochenende ausgereizt, weil viele Besucher von außerhalb in Norderstedt übernachten wollen. Zum Vergleich: 2023 waren es rund 4500 Besucherinnen und Besucher, die an zwei Tagen 13 Auftritte feierten, unter anderem die HSV-Kultband Abschlach.

Mehr zum Thema

Dazu passt eine pfiffige Idee: „Wer vier Leuten, die zum Match Börner Open Air anreisen, einen Schlafplatz gibt, egal ob Couch oder für das Zelt im Garten, bekommt von uns bei Nachweis ein Freiticket“, sagt Groß.

Heavysaurus: Die Dino-Metal-Band spielt am 14. Juli im Stadtpark Norderstedt. © HA | Sony Music

Fußball-EM: Erst Musik von Heavysaurus & Lotto King Karl, dann vielleicht Finale gucken

Und das ist noch nicht einmal alles. Denn es wird auch am Sonntag weitergehen. Dann steht König Fußball im Mittelpunkt, schließlich findet das „MBOA“ am gleichen Wochenende wie das EM-Finale statt. Das heißt: Am Sonntag, 14. Juli (Einlass: 15 Uhr), gibt es nicht nur eine Hüpfburg, eine Foodtruck-Meile und Bullriding, sondern noch mehr Musik. Die Dino-Metal-Band Heavysaurus, ein absoluter Renner bei Kindern, spielt von 15.15 bis 16.45 Uhr, dann der Rock-Pop-Sänger Falk (17.10 bis 18.10 Uhr) – gefolgt von Hamburgs Fußball-Barden Nummer eins, Lotto King Karl (18.35 bis 20.05 Uhr). Tickets kosten 2,56 Euro (bis 8 J.) und 11,34 Euro (ab 9 J.).

Das könnte immer noch nicht alles gewesen sein. Denn fest steht: Sollte Deutschland das EM-Finale erreichen, wird das Endspiel auf der Festival-Bühne via Videowand live übertragen. Bis zu 5000 Menschen sollen hier Platz haben beim Public Viewing, für Norderstedt wäre eine solche Veranstaltung ein Novum.

Infos und Vorverkauf: match-openair.de