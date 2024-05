Bad Segeberg. Star der Karl-May-Spiele veröffentlicht zum Champions-League-Finale den Song „Gelbe Wand“. Eine Hommage an Dortmund-Fans

Alexander Klaws muss derzeit eigentlich wieder ganz tief in die Welt von Karl May und den Wilden Westen eintauchen. Als Star der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg musste er pünktlich am Montag zum Probenauftakt am Kalkberg wieder in die Mokassins des Apachen-Häuptlings Winnetou schlüpfen. Doch so richtig bei der Sache ist Klaws derzeit noch nicht.

Tatsächlich stammt Klaws ja wirklich aus dem Wilden Westen. Allerdings dem in Deutschland. Genauer gesagt Dortmund. Unweit des Westfalenstadions sei er aufgewachsen, sagt Klaws. Und für jeden Dortmunder und Borussen steht eben am Sonnabend der vielleicht wichtigste Termin der jüngeren Vereinsgeschichte an: das Champions League-Finale gegen den großen Rivalen, die „Königlichen“ von Real Madrid.

Alexander Klaws: BVB-Hymne zum Champions-League-Finale

Winnetou-Darsteller Alexander Klaws signiert Anfang der Woche beim Empfang im Segeberger Rathaus das Plakat der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. © Frank Knittermeier | Frank Knittermeier

Und da dachte sich der Sänger in Alexander Klaws, dass er seinem BvB, fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Album, mit dem neuen Song „Gelbe Wand“ ein Ständchen singen könnte. „Nach zehn Jahren ,Musikabstinenz‘ gibts endlich mal wieder was auf die Ohren“, postete Klaws auf Instagram. Als „Hommage an meinen Herzensverein“ werde der Song in der Nacht auf Sonnabend überall im Netz zum Download bereitstehen.

Klaws‘ Management zufolge war die „Stadion-Hymne“ – geschrieben von Uwe Fechner – aufwendig in Dortmund, Berlin, Hannover, Nürnberg, Hamburg und Italien eingespielt worden. Ein Teil der „Rock-Elite“ wie Dennis Poschwatta, dem Schlagzeuger der Guano Apes oder Fabio Trentini am Bass sind demnach bei „Gelbe Wand“ mit von der Partie. Den Fan-Chor bestreiten 30 BVB-Fans aus ganz Deutschland, eingesungen in Dortmund.

Alexander Klaws: Seit 2029 ist er Winnetou

Klaws letztes Studioalbum war im Herbst 2015 („Auf die Bühne, fertig, los!“) erschienen. Der gebürtig aus Ahlen im westfälischen Münsterland stammende Sänger, Musicaldarsteller, Schauspieler und Moderator ist seit 2019 in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen als Apachen-Häuptling Winnetou zu sehen.

Falls die Borussen den Pott nach Dortmund holen, wird Alexander Klaws bei den Proben bestimmt durch die Kalkbergarena fliegen. Ganz ohne Pferd.