Norderstedt. Craft Beer & mehr: In Norderstedt feiert das House of Superfreunde zusammen mit anderen Brauereien. Wer dabei ist, was geboten wird.

Feuchtfröhlich, süffig, herzhaft: Das House of Superfreunde in Norderstedt hat sich als Anlaufstelle für Freunde von Craft Beer in moderner Pub-Atmosphäre etabliert. An diesem Wochenende lädt das Team um Geschäftsführer Stefan Schröer und Gastro-Chefin Svenja Hardt für zwei Tage zur großen Party an die Ochsenzoller Straße 103. Für das „Superfreunde-Fest“ am Freitag und Sonnabend, 31. Mai und 1. Juni, im Biergarten und drinnen, haben sich die Bier-Spezialisten viel vorgenommen und zugleich ein ansehnliches Line-up an den Start gebracht.

Denn im Mittelpunkt steht natürlich das Frischgezapfte vom Hahn. Es gehört zur DNA, dass hier immer wieder ein Wechsel stattfindet, um den Gästen regelmäßig neue Kreationen, ob nun eigene oder von anderen Brauereien, anzubieten. Und das wird nun auch der Fall sein.

House of Superfreunde: Zwei Tage Party mit 16 Bieren vom Fass, Pizza und Burger

So gibt es Besuch aus Großbritannien, genauer gesagt vom Südwestzipfel Englands aus der Grafschaft Cornwall, wo Verdant Brewing zu Hause ist. Bax Bier haben sich aus Groningen in den Niederlanden auf den Weg gemacht, und quasi aus der Nachbarschaft sind die Hamburger Brauer von Billbrew. Auch von zahlreichen weiteren Brauereien wie Budvar, Brlo, Stone Brewing und Rodenbach wird es Kreationen vom Fass geben, dazu auch Biere der Superfreunde selbst.

„Ein paar Überraschungen“ werden ebenso angekündigt, wer Lust hat, kann bei Outdoor-Spielen oder Tischkicker-Duellen mitmachen. Und für diejenigen, die gar kein Bier trinken wollen, ist auch eine Longdrink-Bar aufgebaut. Softdrinks gibt es sowieso.

House of Superfreunde: Burger und Pizza, für Veganer und Fleischesser

Und für die Grundlage? Da serviert die Superfreunde-Küche Pizza und Burger, vegan oder auch mit Fleisch, je nach Geschmack, dazu aus der Tiefkühltruhe Eis am Stiel. Sollte sich übrigens Regen ankündigen, bleiben Gäste und Bier im Trockenen – für den Notfall wird der Biergarten dann eben zum Partyzelt.

Der Eintritt ist frei, das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr, am Sonnabend um 12 Uhr, geöffnet ist jeweils bis 0 Uhr.