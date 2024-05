Hamburg. Dorfclub aus dem Kreis Segeberg schafft den Sprung in die Regionalliga Nord. Dramatisches Duell mit Altona 93 entscheidet sich spät.

Der SV Todesfelde ist in die Regionalliga Nord aufgestiegen. In einem verrückten Aufstiegsrundenspiel hat der schleswig-holsteinische Oberliga-Meister beim Hamburger Titelträger Altona 93 mit 5:3 (2:3) gesiegt. Die Treffer für Todesfelde erzielten Til Weidemann (1.), Dustin Thiel (19.), der überragende Marco Pajonk (57., 67.) sowie in der 87. Minute Julius Kliti. Für Altona trafen Michael Ambrosius (9.), Pascal El-Nemr (22., Foulelfmeter) und Rasmus Tobinski (34.) zur zwischenzeitlichen Halbzeitführung.

Die Begegnung hatte für enormes Interesse gesorgt. Auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn wurden 4116 Zuschauer gezählt, darunter auch viele Hundert Gästefans, die ihr Team frenetisch bejubelten und immer wieder nach vorne trieben. Für den Club aus dem Dorf im Kreis Segeberg, das nur etwas mehr als 1000 Einwohner hat, ist es der erste Regionalliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte. Damit wird es in der Saison 2024/2025 erstmals überhaupt zum Derby gegen Eintracht Norderstedt kommen.

Fußball: Acht-Tore-Wahnsinn in Altona! SV Todesfelde feiert Aufstieg

Die finale Partie gegen den SV Werder Bremen II am kommenden Sonntag in Todesfelde (15 Uhr, Joda-Sportpark, Dorfstraße) wird somit zur riesengroßen Aufstiegsparty. Denn mit der Niederlage von Altona ist auch der Nachwuchs des Bundesligisten automatisch qualifiziert, die letzte Begegnung wird nur noch den Charakter eines Freundschaftsspiels haben.