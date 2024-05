Norderstedt. Tschechien nominiert Aufgebot für die Fußball-EM. Viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga dabei. In Garstedt laufen Vorbereitungen.

Sie waren eine der letzten Nationen, die ihr Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft bekanntgegeben haben. Doch jetzt steht fest, welche 26 Spieler für Tschechien bei dem Turnier, das am 14. Juni mit dem Duell von Gastgeber Deutschland gegen Schottland eröffnet wird, dabei sein werden. In Norderstedt wird ganz besonders darauf geschaut, welche Namen zum Kader gehören. Denn die Anlage von Eintracht Norderstedt, genauer gesagt das Edmund-Plambeck-Stadion, wird als Trainingsstätte eine wichtige Rolle spielen.

Dort laufen die Vorbereitungen unter Hochdruck, seitdem am 18. Mai das letzte Regionalligaspiel stattgefunden hat. Allen voran ist es Greenkeeper Oliver Schaper, der den Rasen aufpäppelt und pflegt, damit die Gäste die erwünschten Bedingungen vorfinden werden. Doch auch optisch tut sich einiges. So wurden nach und nach die Werbebanden mit Unternehmen aus der Region, die Eintracht Norderstedt unterstützen, verhängt. Jetzt prangen dort die offiziellen Sponsoren der UEFA, so ist es Vorschrift.

Fußball-EM: Offiziell – diese Stars kommen nach Norderstedt

Tschechien trifft sich am kommenden Montag, bezieht dann ein Trainingslager in Österreich, inklusive eines Freundschaftsspiels gegen Malta, ehe es zu Hause den finalen Härtetest gegen Nordmazedonien gibt. Anschließend fliegt das Team nach Deutschland, bezieht sein Quartier im Hotel Treudelberg in Lemsahl-Mellingstedt, also rund 30 Busminuten entfernt von der Ochsenzoller Straße. Dorthin wird dann täglich gependelt.

Im Edmund-Plambeck-Stadion laufen die Vorbereitungen, damit die Nationalmannschaft von Tschechien möglichst optimale Trainingsbedingungen hat. Auch die Werbebanden sind angepasst, jetzt sind hier die offiziellen Sponsoren der Europameisterschaft zu sehen. © Marcus Sellhorn | Marcus Sellhorn

Das erste EM-Match steigt dann am 18. Juni gegen Portugal, allerdings in Leipzig. Die weiteren beiden Begegnungen, erst das Duell mit Georgien (22. Juni), dann der Abschluss in Gruppe F gegen die Türkei (26. Juni), werden im Volksparkstadion ausgetragen. Aus diesem Grund hatte sich der tschechische Fußballverband in der Metropolregion nach einem Quartier umgeschaut und letztlich wenige Tage nach der EM-Auslosung Norderstedt die Zusage gegeben.

Bis auf ein öffentliches Training, dessen Termin noch nicht feststeht, werden die Einheiten nachvollziehbarerweise hinter verschlossenen Türen sein. Die Tschechen gelten eher als Außenseiter, sollten aber nach Ansicht von Experten stark genug sein, die Vorrunde zu überstehen – das ist auch das erklärte Ziel. Helfen soll hierbei einige Stars aus europäischen Topligen.

Norderstedt: Drei Spieler von Doublesieger Bayer Leverkusen bei den Tschechen im Aufgebot

So stellt der deutsche Meister und DFB-Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen mit Angreifer Patrik Schick, dem offensiven Mittelfeldmann Adam Hlozek und Torhüter Matej Kovar gleich drei Spieler. Zwei weitere kommen mit Kapitän Tomas Soucek und Verteidiger Vladimir Coufal aus der Premier League von West Ham United. Ebenso aus der Bundesliga bekannt sind Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg) und David Jurasek (TSG 1899 Hoffenheim).

Nationaltrainer ist Ivan Hasek. Auch er hat direkte Berührungspunkte mit Deutschland, schließlich war der 60-Jährige bei der WM 1990 in Italien Kapitän der Tschechoslowakei, die im Viertelfinale mit 0:1 am späteren Weltmeister scheiterte (das Tor erzielte damals Lothar Matthäus).