In der Serie 2021/2022 spielte dieses Trio noch für Eintracht Norderstedt in der Regionalliga Nord. In der kommenden Saison gehen Jonas Behounek (l.), der zusammen mit seiner Ehefrau Australien erkunden und eine Fußballpause einlegen will, Marc Bölter (M., wechselt in ein norddeutsches Nachwuchs-Leistungszentrum) und Fabian Grau (kehrt aus den USA zur Eintracht zurück) völlig unterschiedliche Wege. © Christopher Mey | Christopher Mey