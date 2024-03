Der Angeklagte (links) mit seinem Verteidiger Attila Aykac beim Auftakt des Berufungsprozesses im Kieler Landgericht. Er war wegen fahrlässiger Tötung in Zusammenhang mit einem Unfall in Henstedt-Ulzburg in erster Instanz zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Rechts: der Vorsitzende Richter Gunther Döhring mit einer Schöffin. © Thomas Geyer | Thomas Geyer