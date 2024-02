Norderstedt. Norderstedt will Voraussetzungen für 60 Bauplätze zwischen Weg am Denkmal und Glashütter Weg schaffen. Warum Anlieger dagegen sind.

Die weiter wachsende Stadt Norderstedt braucht immer mehr Wohnraum. Um die wenigen freien Flächen optimal auszunutzen, will die Verwaltung jetzt in vorhandenen Wohngebieten gezielt nachverdichten. So könnten zwischen dem Weg am Denkmal und dem Glashütter Weg rund 60 neue Bauplätze entstehen, heißt es im Bebauungsplan 250 aus dem Jahre 2010, den die Verwaltung jetzt wieder aus der Schublade geholt hat.