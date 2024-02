Norderstedt. Es muss nicht immer Rumba oder Walzer sein. In Tanzschulen und Vereinen in Norderstedt können Sie auch ausgefallene Tänze lernen.

Von Salsa bis Sirtaki – Tanzen ist längst viel mehr, als sich mit einem Partner oder einer Partnerin nach bestimmten Schritten und Figuren über den Tanzboden zu bewegen. Natürlich gibt es noch den Klassiker, den Kursus mit Standard- und Lateintänzen wie Walzer, Cha-Cha-Cha und Rumba. Aber die Tanzlandschaft in Norderstedt bietet viel mehr, spricht ambitionierte Sportlerinnen und Sportler genauso an wie Ältere, die in ihren Tanzkreisen die Geselligkeit schätzen.