Norderstedt. Süßwaren-Riese stellt Produktion an der Straße Am Stammgleis ein. Nicht betroffen ist eine zweite Firma am gleichen Standort.

Zunächst kündigte der Konzernchef Peter Feld via „Handelsblatt“ einen massiven globalen Stellenabbau an, dann wurden die Meldungen immer konkreter. Barry Callebaut, einer der nach eigenen Angaben weltgrößten Hersteller von Schokolade mit Sitz in der Schweiz und mehrheitlich in Besitz der Familie Jacobs, wird seine Produktion in Norderstedt einstellen. Davon sollen 48 Stellen betroffen sein, heißt es.