Norderstedt. Unbekannte Täter steigen in eine Wohnung am Elisabeth-Selbert-Weg ein und richten einen Schaden von 3000 Euro an. Die Kripo ermittelt.

Die Täter kommen tagsüber und durchsuchen alle Räume. Diesen Horror haben Bewohner einer Erdgeschosswohnung in Norderstedt erlebt. Die Einbrecher konnten mit Schmuck entkommen. Die Kripo ermittelt und geht von einem Schaden in Höhe von 3000 Euro aus.