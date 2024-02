Norderstedt. Politik streicht Subventionspaket für Bevölkerung. Das ärgert die FDP. Doch es gibt Gründe, warum eine Mehrheit dagegen ist.

Es sind kleine, aber praktische und zunehmend auch beliebte Vorrichtungen: Wer die Möglichkeit wahrnimmt, zu Hause ein Balkonkraftwerk, also eine handliche Photovoltaik-Anlage, zu installieren, kann bei passendem Wetter und intelligenter Nutzung einiges an Geld sparen. Sowohl für Eigentümer als auch für Mieter ist das oftmals sinnvoll. Und ursprünglich hatte sich die Stadt Norderstedt, zusammen mit der Politik, daher im Frühjahr 2023 dafür ausgesprochen, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Anschaffung unterstützt werden sollten. Die entsprechende, formal notwendige Förderrichtlinie wurde in Auftrag gegeben, sie sollte ein Baustein für den Klimaschutz auf lokaler Ebene sein.