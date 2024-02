Kreis Segeberg. Details zu Erdkabel-Leitung von Heide nach Mecklenburg-Vorpommern: Der Kreis Segeberg ist hiervon direkt betroffen.

In keinem Bundesland entstehen derzeit so viele Windkraftanlagen wie in Schleswig-Holstein. Im vergangenen Jahr wurden 221 genehmigt, 232 in Betrieb genommen, insgesamt drehen sich zwischen Nord- und Ostsee mehr als 3000 Räder. Und Hunderte weitere sind längst in Planung. Das wiederum bedeutet: Die Infrastruktur rund um die erneuerbaren Energien muss mitwachsen. Und deswegen wird ein Projekt unter Hochdruck vorangetrieben, das auch den Kreis Segeberg direkt betreffen wird. „NordOstLink“, dabei handelt es sich um eine 525-Kilovolt-Erdkabeltrasse, und zwar mit Gleichstrom, die von Heide im Kreis Dithmarschen bis nach Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern verlaufen soll.