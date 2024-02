Norderstedt. An der Harckesheyde und Falkenbergstraße haben sich Archäologen auf die Suche nach alten Siedlungsspuren begeben. Was dort geplant ist.

Da, wo bald 100 geförderte Wohnungen und ein Dutzend Reihenhäuser in Norderstedt gebaut werden sollen, waren jetzt Archäologen am Start. Mit eher kleinem Gerät – nur einem Bagger. Dieser trug auf dem künftigen Baugrundstück an der Harckesheyde gegenüber vom Containerstellplatz in vier jeweils 100 Meter langen und vier Meter breiten Streifen die obersten Erdschichten ab. Auf der Suche nach möglicherweise sehr alten Spuren menschlichen Lebens, die sich hier unter der Erde verbergen könnten.