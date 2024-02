Norderstedt/Fehmarn. Städtisches Ferienhaus am Meer in Lemkenhafen seit 2019 geschlossen, Weiterbetrieb kostet Millionen. Kritiker: Unnötiger Luxus!

Die Diskussionen rund um das Jugendlandheim Lemkenhafen gehen in die nächste Runde. Das Gebäude auf der Ostseeinsel Fehmarn, direkt am Meer gelegen, gehört der Stadt Norderstedt. In den vergangenen Jahrzehnten war es Reiseziel von Jugendgruppen von Vereinen, Schulen und Freizeiten, anderen Reisegruppen und Familien. Derzeit steht es jedoch leer. Denn das Haus ist sanierungsbedürftig und deshalb seit 2019 geschlossen. Zuvor hatte der Trägerverein Jugendlandheim Lemkenhafen e.V. das Landheim betrieben. Seit der Schließung ist in der Norderstedter Kommunalpolitik umstritten, wie es damit weitergehen soll.