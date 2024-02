Ellerau. 73-Jährige wurde in Ellerau von dem Kriminellen auf offener Straße bestohlen. Sohn der Frau fasste sich ein Herz und lief los.

Es die immer gleiche, fiese Masche: Ein etwa 30 Jahre alter Trick-Dieb sprach eine 73-Jährige auf dem Berliner Damm in Ellerau an. Er tat so, als bräuchte er 50 Cent. Auf diese Weise wollen die Kriminellen erreichen, dass ihre Opfer die Geldbörse zücken. Und dann schlagen sie zu.