Kreis Segeberg. Welle von Betrugs-Anrufen schwappt durchs Land. Sechs Anzeigen allein im Kreis Segeberg. Doch die Masche verfing hier nicht.

Die Polizei warnt erneut vor falschen Kollegen. Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Meldungen über solche Anrufe kamen zuletzt aus dem Raum Kiel und Rendsburg. Und nun auch aus dem Kreis Segeberg: Sechsmal haben Kriminelle alte Menschen angerufen und versucht, an Bargeld zu gelangen. Doch sie blitzten ab: In allen Fällen reagierten die Senioren genau richtig. Sie beendeten kurzerhand das Gespräch, legten auf und informierten die echte Polizei.