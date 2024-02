Bad Segeberg. In einem Mehrfamilienhaus bricht aus unbekannter Ursache ein Feuer aus. Dichter und giftiger Qualm sorgt für Verletzte.

Eine brennende Matratze hat am Dienstag für einen Großeinsatz des Rettungsdienstes in Bad Segeberg gesorgt. Fünf Rettungswagen und ein Notarztteam wurden gemeinsam mit der Feuerwehr um 13 Uhr zum Sperberweg gerufen. Mehrere Anrufer hatten sich über den Notruf 112 gemeldet und von dichtem Rauch in einem Mehrfamilienhaus berichtet.