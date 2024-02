Bad Segeberg. Junge verschwand aus Jugendwohnheim in Traventhal. Polizei befürchtet Gesundheitsgefährdung, wenn er nicht bald gefunden wird.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg sucht nach dem 13-jährigen John B. Der Junge verschwand bereits am Sonntag, 18. Februar, zwischen 12 und 13 Uhr aus dem Kinder- und Jugendwohnheim in Traventhal an der Straße Landgestüt. Dort lebt der Junge derzeit. Wohin er gegangen sein könnte, ist der Polizei rätselhaft. Deswegen brauchen die Beamten die Mithilfe der Bevölkerung.