Henstedt-Ulzburg. Henstedt-Ulzburger Bündnis organisiert Solidaritätsaktion für Ukrainer. Bürger sollen am 24. Februar ihre Fenster erleuchten.

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt ruft anlässlich des 2. Jahrestages des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am Sonnabend, 24. Februar, von 17 bis 18 Uhr, zu einer öffentlichen Mahnwache am Rathaus in Henstedt-Ulzburg auf. Die Teilnehmenden werden gebeten, ein Windlicht mitzubringen, ukrainische Flaggen sind willkommen. Die Solidaritätsveranstaltung wird von der gesamten Gemeindevertretung mitgetragen.