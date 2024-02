Norderstedt. Politik nickt Pläne der Stadt Norderstedt ab, die unausgebaute Straße zum „Shared-Space“ zu machen. Grundstückbesitzer ist enttäuscht.

141.000 Euro – so viel werden nun die vier Eigentümer der Grundstücke an der Straße Achternkamp in Norderstedt an die Stadt überweisen müssen. Denn am Donnerstag hat der Verkehrsausschuss nahezu einstimmig (14 Ja- und eine Nein-Stimme) den erstmaligen und endgültigen Ausbau der seit Jahrzehnten unbefestigten Straße beschlossen.