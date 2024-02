Kreis Segeberg. Wo im Kreis Segeberg und in der Region Wiegeaktionen für Wohnmobile angeboten werden und was bei Übergewicht international droht.

Da bricht man gut gelaunt mit dem Wohnmobil in den Urlaub auf und erlebt dann bei der unerwarteten Polizeikontrolle ein Fiasko: Das rollende Zuhause hat Übergewicht. Das kann in Deutschland teuer werden, bis zu 235 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünder-Kartei in Flensburg, sagt der ADAC. Wer mit einem zu voll geladenen Wohnmobil im Ausland erwischt wird, muss noch viel tiefer in die Tasche greifen.