Kreis Segeberg. Winter ade? Zumindest sind in Norderstedt und im Kreis schon die Frühlingsboten zu entdecken. Die schönen, wie die unangenehmen.

Sie sind wieder da: Die Störche kehren in den Kreis Segeberg zurück. Sie haben also ihre wohlig warmen Winterlager in Afrika verlassen und sich in den Norden aufgemacht, um ihre Kinder zur Welt zu bringen. Ein untrügliches Zeichen für den Frühling im Kreis Segeberg.