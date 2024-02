Norderstedt. Am Achternkamp in Norderstedt liegen die Nerven der Grundstücksbesitzer blank: Warum sie den Ausbau ihrer Straße sinnlos finden.

Für vier Grundstücksbesitzer der Straße Achternkamp in Norderstedt steht am Donnerstag viel Geld auf dem Spiel. Sollte der Norderstedter Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung dem Vorschlag der Verwaltung folgen, die bislang kaum ausgebaute Schlaglochpiste zu einer verkehrsberuhigten Shared-Space-Straße auszubauen, müssten die vier Besitzer der fünf anliegenden Grundstücke 90 Prozent der Ausbaukosten von 141.000 Euro übernehmen – so schreibt es das Bundesbaugesetzbuch bei erstmaligem und endgültigem Ausbau von Straßen vor.